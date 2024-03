AI bude hrát prim! Procesor pro iPhony 16 Pro byl „ušit“ na míru umělé inteligenci

Umělá inteligence má hrát v nadcházejících letech v Apple produktech velmi důležitou roli a to nejen v těch softwarových. Exkluzivní AI funkce totiž mají přinést taktéž chystané iPhony 16 a zejména pak řada Pro, která jimi má být dle některých zdrojů s trochou nadsázky „prošpikovaná“. A tomu má nepřekvapivě podle nových poznámek analytika Jeffa Pu z Haitong International Tech Research odpovídat iPhone 16 Pro i po hardwarové stránce.

Zdroje analytika potvrzují konkrétně dřívější informace menších asijských leakerů o tom, že se Apple při vývoji iPhonu 16 Pro intenzivně zaměřil právě na umělou inteligenci. Konkrétně u čipu A18 Pro měl být veškerý fokus upřen právě tímto směrem, kvůli čemuž by tak mohly být čipy sice hypoteticky relativně nezajímavé z hlediska výkonu CPU, avšak po stránce GPU a hlavně pak Neural Enginu pro umělou inteligenci by si letos mohly iPhony polepšit opravdu skokově. Právě s ohledem na tyto zprávy se tak zdá, že spousta AI funkcí, které Apple zamýšlí, navíc poběží přímo na zařízení a tedy budou využitelné i bez připojení k internetu, což je rozhodně pozitivní. Na bližší informace si ale samozřejmě budeme muset ještě nějakou chvíli počkat – přeci jen, do představení novinek zbývá ještě dobrého půl roku.