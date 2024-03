Co by mohla přinést speciální verze iPadOS 17.4, kterou Apple chystá pro nové iPady Pro

O nové generaci iPadů Pro je v posledních dnech a týdnech slyšet takřka na každém rohu. Její představení se totiž kvapem blíží, s čím se na internet dostává čím dál tím víc zajímavých úniků informací, které tato zařízení s předstihem odhalují. A že je na co se těšit. Dočkat se totiž máme suverénně největších změn za posledních pět let. Vždyť posledním větším upgradem iPadů Pro byl jejich kompletní redesign v roce 2018. Od té doby jsme se sice dočkali hned několika nových generací, zpravidla se však jednalo jen o relativně malé upgrady (vyjma výrazného navýšení výkonu), které mnohé uživatele příliš neoslovily. Od letoška se proto očekávají velké věci.

Kdy přesně se nové iPady světu ukáží můžeme zatím jen hádat. Velmi dobře informovaný reportér Bloombergu Mark Gurman je však přesvědčen o tom, že by se tak mělo stát na konci března či začátku dubna, jelikož právě na tohle období má Apple naplánované dokončení speciální verze iPadOS 17.4, kterou vyvíjí právě pro tato zařízení. Co by však mohla obsahovat?

Nebylo by vůbec překvapivé, kdyby se Apple inspiroval u macOS a do iPadOS 17.4 nasadil speciální režim pro maximalizaci jeho výkonu, který by si mohli uživatelé zaktivovat v případě, že by potřebovali ze svého tabletu vymáčknout co možná nejvíce například při editaci náročných videí, velkých fotek a tak podobně. Už nyní je nicméně jasné, že okopírovat 1:1 režim vysokého výkonu z macOS nepůjde, jelikož na Macích tento režim funguje tak, že spustí naplno ventilátory a tím zajistí, že je čip ochlazován v maximální možné míře a tedy může jet déle na plný výkon. iPady nicméně ventilátory nemají a tedy je jasné, že tudy cesta nepovede.

Inspirovat by se však mohl Apple u herního režimu taktéž z macOS, který funguje tak, že při aktivaci ztlumí veškeré úlohy na pozadí, které jsou z hlediska výkonu náročnější, aby byla valná většina výkonu zařízení směřována právě do dané hry pro její co možná nejlepší fungování. Kdyby přesně tuto vychytávku Apple přetavil v mód, který bude na iPadech zaktivovatelný pro jakoukoliv aplikaci s tím, že díky němu zvládne dodat čip M3 v něm vyšší porci výkonu, pro jablíčkáře by se bezesporu jednalo o dobrou zprávu. A upřímně, co jiného by taky mohl Apple v iPadOS 17.4 kutit než něco podobného. Vždyť přidání podpory pro novou Magic Keyboard či Apple Pencil by mělo být otázkou chvilky.