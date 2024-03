Nové iPady dorazí možná až v dubnu. Zde je důvod

Představení nového MacBooku Air s čipem M3 máme sice již pár dní za sebou, na novou generaci iPadů Air a Pro, jejichž příchod předpovídaly některé zdroje právě po boku MacBooku Air, však stále čekáme. A jak se navíc zdá, čekat ještě nějakou chvíli budeme. Velmi dobře informovaný reportér Mark Gurman z Bloombergu totiž před pár hodinami zopakoval to, za čím si stojí již pěkných pár týdnů a to sice fakt, že nové iPady dorazí dle jeho zdrojů nejdříve na konci března, možná dokonce až v dubnu.

Gurman své tvrzení opírá konkrétně o to, že Apple pro nové iPady připravuje speciální verzi iPadOS 17.4, jejíž vývoj je stále v plném proudu a hotovo by mělo být právě až na konci března či na začátku dubna. Do té doby iPady vypustit nemůže, jelikož ve standardní verzi iPadOS 17.4 chybí podpora pro ně specifických funkcí. O co přesně se jedná sice bohužel v tuto chvíli nevíme, mohlo by však jít například o přidání plné kompatibility pro chystané příslušenství. Na stole má být například nová generace Apple Pencil s vyměnitelnými magnetickými hroty různé tloušťky či přepracovaná Magic Keyboard, která by měla vypadat jako klávesnice MacBooků a to včetně hliníkového šasi.