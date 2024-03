Nové iPady Air a Pro okopírují od nejlevnějších iPadů tuto skvělou novinku

Nová generace iPadů Air a Pro klepe na dveře, což se odráží i na množství úniků informací, které tyto produkty odhaluje. To je totiž v posledních týdnech opravdu obrovské, přičemž nezdá se, že by mělo jakkoliv slábnout, ba právě naopak. Je tomu ostatně jen pár hodin, co vyšel na povrch další zajímavý, leč ve výsledku očekávaný detail.

CAD render iPadu Air iPad Air 12,9 unik 8 iPad Air 12,9 unik 7 iPad Air 12,9 unik 6 iPad Air 12,9 unik 5 iPad Air 12,9 unik 4 iPad Air 12,9 unik 3 iPad Air 12,9 unik 2 iPad Air 12,9 unik 1 Vstoupit do galerie

Řeč je konkrétně o přesunutí přední kamery, která je u současné generace iPadů Air a Pro umístěna v horním rámečku při orientaci iPadu na výšku. To se však nyní změní, jelikož má Apple naplánováno přesunutí přední kamery do bočního rámečku – tedy na stejné místo, na které jej přesunul již před lety i u základních iPadů. To proto, že valná většina uživatelů využívá při videohovorech iPad v režimu na šířku, kvůli čemuž je daleko pohodlnější, když je přední kamera umístěna ve středu bočního rámečku a tedy de facto kopíruje její polohu i na noteboocích. Hovor je totiž v takovém případě přirozenější, jelikož uživatele nenutí koukat do strany, ale umožňuje mu hovořit přímo na displej, jelikož je snímán intuitivněji.

Kdy přesně nová generace iPadů Air a Pro dorazí není v tuto chvíli zatím tak úplně jasné. Některé zdroje jsou přesvědčeny o tom, že se tak stane do konce měsíce března, jiné však předpovídají příchod až v dubnu. Nechme se tedy překvapit, jak vše nakonec dopadne. Tak či tak je ale jasné, že dlouho čekat nebudeme.