Buďte opatrní! Facebookem se šíří nový podvod, který vás mrknutím oka připraví o účet

Již dávno neplatí, že je Facebook jen studnicí nepřeberného množství informací. V posledních letech se totiž stal taktéž semeništěm nejrůznějších podvodů, které mají za cíl vás okrást jak o peníze, tak i o uživatelské účty, osobní údaje a tak podobně. A právě další takový podvůdek s cílem zmocnit se vašeho uživatelského účtu nyní touto sociální sítí koluje. Odhalit ho sice není příliš složité, méně znalí uživatelé však mohou přesto jednoduše naletět.

Princip nového podvodu je naprosto jednoduchý, kvůli čemuž je bohužel i velmi rozšířený. Týká se konkrétně bazarové platformy Facebook Marketplace, na kterou se útočníci v posledních měsících zaměřili ve velkém. Nyní na ní zkouší konkrétně to, že vám za nabízený přehled nabídnou nikoliv peníze, ale výměnu za jimi inzerovaný předmět taktéž na Marketplace, na který vám do chatu pošlou odkaz. Háček je však v tom, že odkaz vede na falešný Marketplace, respektive falešnou přihlašovací stránku Facebooku, která po vás bude chtít přihlašovací údaje, abyste si mohli předmět zobrazit. A pokud je zadáte a nemáte aktivní dvoufaktorové ověření, můžete se se svým účtem rozloučit.

Vzhledem k principu celého útoku je pak jasné, jak se proti němu bránit – stačí použít selský rozum a neklikat na odkazy, které vám pošlou cizí lidé. Když už je to nezbytné, je třeba si překontrolovat důkladně URL daného webu, zda odpovídá realitě, přičemž u těch nejznámějších by to neměl být pro většinu lidí problém. Nejlepší ale skutečně je na tyto neznámé odkazy neklikat a už vůbec v nich nic nevyplňovat. Pokud vám tedy podobný scam dojde, ignorujte jej, stejně jako scamy s údajným zasláním kurýrních služeb pro vyzvednutí daného předmětu, které se snaží podvodníci i nadále využívat.