Falešná reklama na Facebooku: 9 varovných znaků, díky kterým se nenapálíte

V poslední době se stáváme svědky výrazného nárůstu podvodů, které mají svůj základ ve falešných inzerátech na sociálních sítích. Je důležité být obezřetní a vědět, jak se chránit před tímto nebezpečím. Následující informace vám poskytnou užitečné rady a tipy, abyste mohli lépe rozpoznat potenciální podvody a zvýšit vaši online bezpečnost. Příliš dobré na to, aby to byla pravda Někdy se na sociálních sítích objeví nabídky, které se zdají být příliš výhodné, než aby byly pravdivé. Raději důvěřujte nabídkám v kamenných obchodech nebo osvědčených e-shopech, než akcím, dárkům nebo reklamám na žhavé nabídky na Instagramu nebo Facebooku. Falešné reklamy na sociálních sítích je často těžké identifikovat, příliš výhodná nabídka ale může být varováním. Fotogalerie Detail of the czech banknote Penize dollary fb penize-fb Vstoupit do galerie

Příliš nízká cena Kdo by nechtěl nakupovat levně? Když je ale něco až podezřele levné, mělo by nás to varovat. Opravdu nikdo vám nechce prodat nejnovější Apple Watch za 1800 korun, iPhone 15 za 3000 korun nebo třeba PlayStation 5 za desetinu běžné ceny. Pokud vám reklama slibuje hodnotné značkové oblečení, kosmetiku, elektroniku, luxusní zboží nebo vzácné sběratelské předměty za cenu, která je nesmyslně nižší než u ostatních, jedná se pravděpodobně buď o padělaný výrobek, nebo o padělaný obchod. Fotogalerie #2 AW Ultra fake - FB fake - FB fake krabicky adapter 1 AirPods 3 fake 8 Vstoupit do galerie

Podezřelá URL Pokud jste klikli na reklamu na sociálních sítích a byli jste přesměrováni na webovou stránku, zkontrolujte adresu URL. Pokud nezačíná https://, je to varovný signál a může se jednat o podvodné online nakupování. Písmeno „s“ v URL adrese označuje vyšší úroveň zabezpečení šifrování. Pokud tedy uvidíte reklamu, která vás posílá na webovou stránku s http, buďte obzvláště opatrní, zejména pokud je (údajně) od známého e-shopu, hotelu, letecké společnosti nebo jakékoli velké mezinárodní značky. Mohlo by vás zajímat 5 nejčastějších internetových podvodů a jak je rozpoznat Ostatní články Pavel Jelič 19. 4. 2022

Žádost o platební údaje Varovným signálem je také to, když vás ze všeho nejdříve daný subjekt žádá o informace k vaší platební kartě. Chcete-li chránit svou bezpečnost online, nikdy těmto účtům na sociálních sítích nebo webovým stránkám neposkytujte své osobní údaje ani nesdělujte informace o své kreditní kartě.A i když se nepokoušíte nic koupit, omezte čas strávený na jakýchkoli škodlivých nebo falešných webových stránkách, protože by vás mohly vystavit phishingu a bankovním podvodům. Pokud to jde, zkuste k placení online využívat jednorázové virtuální platební karty. Mohlo by vás zajímat Peněženka na iPhonu: 5 tipů a triků pro její lepší využívání iPhone Amaya Tomanová 31. 7. 2022

Sledování Asi jen těžko lze uvěřit tomu, že by průměrného Pepu z Česka začaly na Facebooku či Instagramu sledovat značky, jako je třeba Rolex, Gucci nebo Sony. Někteří podvodníci vytvářejí falešné účty na Instagramu, které napodobují skutečné účty, a nakupují sledující, aby vypadali legitimně. Vše na účtu podvodníka na sociální síti může odpovídat skutečnému účtu, ale podvodný účet vás může sledovat nebo vám posílat zprávy. Pokud se tak stane, pozorně si prohlédněte uživatelské jméno a vyhledejte také skutečný účet. Pravděpodobně se v něm nachází podtržítko nebo písmeno navíc, které značí falešný účet. Zkontrolujte poměr počtu sledujících a zapojení. Lidé, kteří si kupují sledující, budou mít v porovnání s počtem sledujících nízké zapojení a komentáře budou mít tendenci znít obecně, strojově. Mohlo by vás zajímat Podvodné zprávy v Messengeru jsou zpět: Českem se šíří jako lavina s cílem vás okrást Ostatní články Jiří Filip 20. 1. 2023

Nemožnost komentování Pokud má účet vypnuté komentáře, je to varovný signál, který může naznačovat, že se na sociálních sítích setkáte s falešnou reklamou. Komentáře pomáhají zvyšovat angažovanost, a i když existují případy, kdy může legitimní účet komentáře vypnout – například když se jedná o kontroverzní téma, které by mohlo vyvolat nenávistné komentáře – když se jedná o podvod, komentáře jsou obvykle vypnuty, aby tvůrci předešli stížnostem nebo nepříjemným dotazům. Fotogalerie #3 instagram_iphone_fb Instagram-aplikace-FB instagram fb facebook_iphone_fb Vstoupit do galerie

Příliš dobré recenze Může to znít zvláštně, ale příliš mnoho pochvalných recenzí je rovněž varovným signálem a potenciálním důvodem k obavám. Obzvláště, pokud jsou si jednotlivá slovní hodnocení vzájemně podobná a budí dojem, jako by byla psána umělou inteligencí. Důvěřujte své intuici a používejte zdravý rozum – nenechte se zmást příliš pochvalnými recenzemi. Mohlo by vás zajímat Nejčastější scamy a podvody v App Store a jak se jim vyhnout iPhone Amaya Tomanová 18. 9. 2022