Tyto reklamy vás možná přimějí pořídit si Apple Watch. Jsou natočeny podle skutečnosti

Na internetu se neustále objevují nejrůznější zprávy o tom, jak chytré hodinky Apple Watch zachránily život svému nositeli. S těmito informacemi často pracuje i samotná společnost Apple, která ji ve spotech řady Dear Apple používá k propagaci svých chytrých hodinek.

Tento týden společnost Apple sdílela hned dvě videa se skutečnými příběhy, kdy hodinky Apple Watch zachránily svému uživateli život díky monitorování činnosti srdce a detekci nehod. První reklama, kterou zveřejnila společnost Apple v Austrálii, nese název Lexie’s Heart a vypráví příběh Lexie Northcott, mladé ženy, která začala na svých hodinkách Apple Watch dostávat upozornění na nízkou srdeční frekvenci. V jejím případě pomohly hodinky Apple Watch odhalit vrozenou srdeční blokádu, což lékařům umožnilo vybavit ji kardiostimulátorem a zachránit jí život.

Druhá reklama s názvem Bruce and the Roo vypráví o tom, jak hodinky Apple Watch zavolaly záchrannou službu na místo, kde se Bruce Mildenhall nacházel poté, co ho při jízdě na kole srazil do bezvědomí klokan. Bruce žertuje, že dodnes nosí hodinky Apple Watch pokaždé, když nasedne na kolo.

Společnost Apple v reklamách a materiálech před akcí často upozorňuje na zachráněné životy. V lednu 2022 například reklama na hodinky Apple Watch Series 7 připomínala uživatelům, že je lze použít k volání na tísňovou linku, a to ve videu přehrávajícím hovory na tísňové linky uskutečněné prostřednictvím nositelného zařízení. Nedávno se hodinky Apple Watch zasloužily o záchranu studentky v Delaware před otravou oxidem uhelnatým díky tomu, že na poslední chvíli použila tísňové volání SOS na svých hodinkách Apple Watch.