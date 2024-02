Blíží se revoluce v reklamacích! Po každé opravě dostanete minimálně rok záruky navíc

Ne vše, co se Evropská unie snaží zavést, je pro uživatele vyloženě negativní. Přestože například nařízení jednotného nabíjecího portu, otevření iOS obchodům s aplikacemi třetích stran a tak podobně lze do jisté míry skutečně vnímat jako poměrně kontroverzní novinky, to, co se nyní chystá na půdě EU rozhodně k zahození není. Jedná se totiž o revoluci v reklamacích, která má v budoucnu značně snížit množství elektroodpadu. A to se má podařit právě tím, že bude pro uživatele namísto koupě nové elektroniky smysluplnější její opravení, které má být v případě pozáručních oprav cenově dostupnější a v případě záručních zase daleko přístupnější.

V tiskové zprávě Rady Evropské unie stojí konkrétně: „Dnes dohodnuté znění vyžaduje, aby výrobci provedli nezbytné opravy v přiměřené lhůtě. Pokud není služba poskytována bezplatně, měli by je provést také za přiměřenou cenu, aby měli spotřebitelé motivaci rozhodnout se pro opravu. Podle dohodnutého znění mají spotřebitelé nadále právo si v rámci doby odpovědnosti poskytnuté prodávajícím zvolit mezi opravou a výměnou vadných výrobků. Pokud se spotřebitel rozhodne pro opravu zboží, doba odpovědnosti prodávajícího se od okamžiku uvedení výrobku do souladu prodlouží o 12 měsíců. Členské státy mohou tuto lhůtu dále prodloužit.“ Pokud tedy vše na půdě EU projde, což se již nyní zdá velmi pravděpodobné, po každé opravě se záruka na zařízení prodlouží minimálně o jeden rok, přičemž Česko může legislativně nastavit prodloužení záruky o ještě delší dobu.

Pokud by se vám tedy čistě hypoteticky rozbil váš telefon těsně před uplynutím dvouleté záruční doby tak, že na poruchu se bude vztahovat záruka, dostanete k němu minimálně další rok záruky zdarma, přičemž pokud se v něm opět objeví porucha opravitelná na záruku, opět dostanete rok zdarma a tak dále. Životnost zařízení by tedy mohla být svým způsobem nekonečná, ovšem samozřejmě se bavíme jen v rovině teorií a spekulací. Pravděpodobnost, že se vám bude neustále objevovat v určitém intervalu nová a nová závada uznatelná na záruku je samozřejmě mizivá. Je nicméně super, že dostanou uživatelé díky změně záručních podmínek další důvod k tomu, uchylovat se spíše k opravám své stávající elektroniky nežli k nákupům nové. Přeci jen, množství elektroodpadu, který vzniká právě kvůli nechuti či nemožnosti oprav (třeba i zařízení rozbitých krátce po uplynutí záruční doby kvůli ceně opravy za nepřiměřenou cenu), není rozhodně zanedbatelné.