Souhrn spekulací: Neznámý operační systém, revoluce v iOS 18 a březnové iPady

Ve zdrojovém kódu betaverze operačního systému tvOS 17.4 se objevila zmínka o dosud nevydaném operačním systému od Applu. Naznačuje to blížící se příchod nové generace iPadu? Proč bude iOS 18 revoluční novinkou, a kdy mají být letos představeny nové iPady? Právě těmito tématy se zabývá náš dnešní souhrn spekulací.

Nový operační systém

Zdrojové kódy stávajících operačních systémů od Applu často bývají zajímavým zdrojem informací o tom, co čeká uživatele v budoucnu. Jako příklad může posloužit nejnovější betaverze operačního systému tvOS 17.4, jejíž kód obsahuje mimo jiné zmínky o operačním systému s názvem homeOS. Čistě teoreticky by se mohlo jednat například o operační systém pro novou generaci HomePodu, která by podle některých spekulací měla být opatřena interaktivním displejem.

Březnové vydání iPadů Pro

Již od konce minulého roku se na internetu objevují zprávy o tom, že se letos na jaře dočkáme nálože nových iPadů. Datum samozřejmě ještě není stoprocentně jisté, analytik Mark Gurman nicméně uvádí, že by k vydání nových produktů mohlo dojít již v průběhu března. Gurman s odvoláním na důvěryhodné zdroje uvedl, že výroba nových iPadů a dalších produktů již nějakou dobu běží naplno, a k samotnému představení hardwarových novinek by mělo dojít koncem března.

Revoluce v iOS 18

Předběžné zprávy, které se v poslední době objevují v souvislosti s budoucím operačním systémem iOS 18, začínají vypadat čím dál zajímavěji. Analytik Mark Gurman ze společnosti Bloomberg v průběhu uplynulého týdne uvedl, že operační systém iOS 18 by měl přinést skutečně zásadní novinky. Již nějakou dobu se spekuluje o tom, že iOS 18 nabídne například podporu umělé inteligence u řady funkcí a aplikací. Gurman s odvoláním na dobře informované zdroje v týdnu dodal, že novinka by měla přinést také zásadní změny po designové stránce. Operační systém iOS 18 by měl přinést řadu nových chytrých funkcí do nativních Apple aplikací a spoustu dalšího.