Souhrn spekulací: Dubnová nálož produktů, představení Apple Car a únik iPadu Air

Po relativně dlouhé době se objevily opět novinky, týkající se chystaného autonomního vozu od Applu. Pokud se ale na novinku těšíte, nebude se pro vás jednat o dobré zprávy. Naopak potěšeni by mohli být ti, kteří se letos chystají, že si pořídí nový iPad či MacBook. Vypadá to totiž, že by se nových produktů mohli dočkat již brzy.

Dubnové vydání iPadů a MacBooku

Analytik Mark Gurman ze společnosti Bloomberg v průběhu týdne uvedl, že by Apple měl v dubnu představit iPad Air, iPad Pro a nový MacBook. Mělo by se jednat o 12,9″ iPad Air osazený čipem Apple M2, 11″ a 13″ iPad Pro s OLED displejem, MacBook Air osazený čipem M3. V souvislosti s MacBookem Air Gurman zároveň uvedl, že by se Apple měl letos vytasit s 13″ i 15″ variantou. U MacBooku Air se podle Gurmana neočekávají žádné zásadní změny po stránce designu, měl by nicméně nabídnout podporu Wi-Fi 6E.

Únik 12,9″ iPadu Air

V uplynulém týdnu došlo kromě jiného také na údajný únik chystaného nového iPadu Air s 12,9″ úhlopříčkou displeje. Zveřejnění úniku má na svědomí server 91mobiles. Jak ukazují zmíněné fotografie, kromě zvětšení úhlopříčky displeje nedošlo k žádným výraznějším designovým změnám. Lze si ale nicméně všimnout přepracování uspořádání zadního fotoaparátu, u kterého je fotoaparát i blesk umístěn ve vystouplém obdélníkovém modulu. Samozřejmě neexistuje žádná záruka toho, že by se mělo jednat o skutečný únik, proto je potřeba fotografie brát s rezervou.

Apple Car se (opět) odkládá

Po opravdu dlouhé odmlce se budeme v našem pravidelném souhrnu spekulací věnovat Apple Car. Původně se spekulovalo o tom, že autonomní vůz z dílny společnosti Apple by mohl spatřit světlo světa již v roce 2026. Některé z vás ale možná nepřekvapí, že se vydání Apple Car opět odkládá. Agentura Bloomberg v průběhu uplynulého týdne uvedla, že se Apple Car nedočkáme dříve než v roce 2028. Stejný názor zastává také analytik Ming-Chi Kuo, který o odkladu mluvil již koncem září loňského roku.