Souhrn spekulací: Sideloading na dohled a vlastnosti iPhonu 16

V posledních měsících se opět začalo mezi jablíčkáři intenzivněji přetřásat téma sideloadingu – tedy možnosti instalace aplikací ze zdrojů mimo App Store. Známý analytik Mark Gurman nyní naznačil, že bychom se sideloadingu mohli dočkat již brzy. Kromě tohoto tématu se dnešní souhrn spekulací ponese ve znamení iPhonu 16.

Sideloading na dohled

Sideloading – tedy možnost instalace aplikací na iPhone i z jiných zdrojů než je App Store, je pro Apple v Evropě již nevyhnutelný. Cupertinská společnost však tento krok oddaluje, jak nejvíce může. Analytik Mark Gurman ze společnosti Bloomberg nicméně tento týden uvedl, že bychom se sideloadingu mohli dočkat již v brzké době. Čistě teoreticky by tuto možnost měl nabídnout již operační systém iOS 17.3. Zatím lze jen těžko odhadovat, jaké následky přinese sideloading jak pro Apple, tak i pro vývojáře a samotné uživatele.

iPhone 16 konektivita

Podpora 5G sítí je u novějších modelů iPhonů již pár let samozřejmostí. Apple tyto schopnosti u svých smartphonů pochopitelně postupně zlepšuje, a ke zlepšení by v této oblasti mělo podle analytika Jeffa Pua dojít i u letošních modelů, tedy u iPhonů řady 16. Zmíněný analytik v průběhu uplynulého týdne uvedl, že by iPhony 16 měly být osazené novými 5G modemy z dílny společnosti Qualcomm. Rychlejší 5G připojení nicméně podle Pua nabídnou jen iPhony 16 Pro a 16 Pro Max.

Paměť iPhonu 16

Mezi vlastnosti, na které uživatelé při pořizování nových smartphonů často kladou nemalý důraz, patří také RAM paměť. Letošní iPhony by v tomto směru mohly přinést opravdu potěšující vylepšení. Tento týden se na internetu objevila zpráva s údajným únikem informací o RAM paměti u iPhonů řady 16. Zatímco u předchozích modelů disponovaly základní iPhony nižší RAM pamětí než ty high-endové, podle dostupných zpráv by se v letošním roce měla RAM paměť u všech modelů sjednotit, a měla by činit 8GB.

Boční tlačítka u iPhonu 16

Také poslední zpráva z našeho dnešního souhrnu se bude týkat iPhonů 16. Konkrétně se bude jednat o boční tlačítka a jejich funkce. Web MacRumors přišel v průběhu týdne se zajímavou zprávou, podle které jsou ve hře v současné chvíli celkem čtyři různé varianty. Jednou z nich je sjednocené tlačítko hlasitosti s malým akčním tlačítkem, dalšími možnostmi jsou sjednocené tlačítko hlasitosti v velkým akčním tlačítkem a novým tlačítkem Capture v jedné rovině s rámečkem nebo třeba oddělená tlačítka s malým akčním tlačítkem a novým tlačítkem Capture v jedné rovině s rámečkem. Podrobnosti o všech variantách se můžete dočíst v článku, na který odkazujeme pod tímto odstavcem.