Na iPhony míří aplikace pro streamování her!

To, proti čemu Apple ještě nedávno bojoval, se nyní poměrně překvapivě mění. Kalifornský gigant totiž před pár hodinami oznámil, že mění pravidla App Store ohledně aplikací pro streamování her a to konkrétně ve prospěch vývojářů. Co to konkrétně znamená? Primárně to, že aplikace pro streamování her už nebudou muset být jen webové, ale k dispozici budou i jakožto plnohodnotné aplikace stažitelné z App Store.

V minulosti Apple bránil vstupu klasických streamovacích aplikací do App Store kvůli tomu, že nebyl schopen jakkoliv kontrolovat skrze ně streamovaný obsah. Pravým důvodem, který však nikdy nepotvrdil, ale nejspíš byla snaha zajistit v App Store co největší prodeje klasických her, potažmo zajistit si předplatitele Apple Arcade. Jelikož však za toto chování schytal pořádnou nálož kritiky a v některých zemích byl za něj dokonce i souzen, rozhodl se nyní svá pravidla pozměnit a na iPhony streamovací aplikace vpustit. V budoucnu se tedy dá očekávat například příchod NVIDIA GeForce NOW či Xbox Cloud Gaming, které na iPhonech jednoduše zpřístupní AAA hry z konzolí a počítačů. Jak rychle tyto aplikace dorazí ale můžeme zatím jen hádat.