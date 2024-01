Na iPhonech půjde od iOS 17.4 nastavit jakýkoliv výchozí prohlížeč a to není vše!

Apple včera skrze tiskovou zprávu oznámil sérii zásadních změn, které musí kvůli novému zákonu o digitálních trzích provést na území EU a to nejpozději od 7. března letošního roku. Jednou z nich je i pomyslné povolení oprátek okolo prohlížečů, které se projeví jednoduše tak, že nastavit si nově půjde jakýkoliv výchozí prohlížeč. Pokud tedy raději používáte Chrome či Edge než Safari, bude jej nově možné nastavit jako výchozí, což pro vás bude znamenat, že internetový obsah se bude otevírat právě v něm.

Možnost nastavení výchozího prohlížeče dorazí v iOS 17.4 a de facto okopíruje to, na co jsme již odnepaměti zvyklí z Maců. Po prvotním otevření Safari po přechodu na iOS 17.4 se vám zobrazí nabídka, ve které si bude možné nastavit nový výchozí prohlížeč, přičemž na výběr bude například Firefox, Opera, Chrome, Brave či právě Edge. Možností bude ale samozřejmě mnohem víc, takže pokud rádi využíváte nějakou méně známou prohlížečovou aplikaci, neměl by být v tomto směru žádný problém. Co se pak týče funkčnosti, jak již zaznělo výše, veškerý internetový obsah bude po přenastavení otevírán v novém výchozím prohlížeči – a to včetně odkazů ze zpráv či mailů.

Další novinkou je to, že Apple již nebude po vývojářích vyžadovat, aby jejich prohlížeče běžely na WebKitu. WebKit je otevřený zdrojový kód webového prohlížeče vyvinutý společností Apple. Právě WebKit tedy de facto umožňuje uživatelům procházet a zobrazovat obsah na internetu, jako jsou webové stránky a multimediální soubory. Proto je WebKit jádrem prohlížeče používaným v několika produktech společnosti Apple, včetně Safari, který je standardním webovým prohlížečem na zařízeních jako iPhone, iPad a Mac. A toto jádro bude nově možné nahradit, nebudou-li jej chtít vývojáři třetích stran nadále používat. Například Google využívá primárně Blink, kterým pravděpodobně v iOS verzi Chromu WebKit nahradí.