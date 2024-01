eBay zaplnili přeprodejci Vision Pro! Dostat headset do ČR vyjde na minimálně 140 000Kč

Apple zatím začal prodávat, respektive přijímat předobjednávky na Vision Pro pouze v USA, co se týká ČR, nikdo neví, kdy a zda vůbec se zde chytré brýle objeví. Cena Vision Pro v ČR by pak při jednoduchém výpočtu po přidání CLA a DPH měla vycházet okolo 114 990Kč. Pokud vás tedy napadlo, že nechcete čekat jednak na to, až Apple spustí prodej v Evropě, respektive přímo u nás, a hlavně chcete ušetřit, patrně jste zamířili na eBay nebo podobné aukční servery. Zde však zájemce o Vision Pro čeká nepříjemný šok. I když nejsou brýle zdaleka vyprodané a na oficiálním webu Applu si je můžete stále předobjednat a to ve všech kapacitách, na eBay se to hemží přeprodejci.

Ti cílí zejména na uživatele mimo USA, kteří si pro Vision Pro zkrátka nechtějí letět osobně do Ameriky. Nejlevnější Vision Pro v rámci Buy it now ceny seženete aktuálně na eBay za částku 4299$ + 96€ poštovné. To je po přepočtu na koruny krásných 99 999Kč. Je však důležité si uvědomit, že když si v USA pořídíte Vision Pro, vybalíte jej z krabice a dáte do kufru, je šance na to, že vás po příletu do Evropy někdo zastaví a bude chtít doplatit CLO a DPH opravdu minimální, i když stále je. Ostatně, vzpomeňme si například na nedávný přoblém Arnolda Schwarzeneggera. V případě přeposlání produktu z USA je 100%. Navíc CLO a DPH nebudete platit z ceny zboží na Apple.com, ale z ceny, kterou zaplatíte přeprodejci. CLO vás při této objednávce vyjde na zhruba 15 000Kč a DPH pak na dalších 24 000Kč, celkově tedy za Vision Pro zaplatíte zhruba 140 000Kč, což už je celkem raketa.