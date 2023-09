Cena Vision Pro v ČR bude 114 990Kč včetně DPH. Pojďme se podívat, jak jsme k tomu došli. Cena Vision Pro byla pro USA stanovena na 3499$, je však potřeba si uvědomit, že se jedná o cenu jednak pro americký trh, ale hlavně pak bez DPH a bez CLA. Pokud tedy budeme postupovat stejnou logikou, jakou používá již řadu let Apple pro výpočet evropských cen, pak je nutné cenu Vision Pro přepočítat 1:1 z dolarů na eura, tedy cena je 3499€, ke kterým je nutné připočítat DPH a CLO. Zatím co DPH je jasné a v ČR je to 21%, CLO se počítá velmi přísně a na jeho výpočet je potřeba znát neuvěřitelné množství detailů o konkrétním zboží, které nejsou aktuálně známé. Ovšem CLO na elektroniku z USA je +/- okolo 15%.

Budeme tedy počítat a vezmeme 3499€, což je dle aktuálního kurzu 84 343Kč, tedy zaokrouhleně 84 500Kč. Z této částky je pak CLO 12 675Kč a DPH 17 745Kč. Pokud všechny částky sečteme, získáme 114 925Kč. To je cena na samotné hraně cenotvorby, kterou používá Apple pro své produkty. Cena Apple Vision Pro v ČR je 114 990Kč včetně DPH, pokud se přikloníme k pozitivnější variantě a nebo 119 990Kč včetně DPH, pokud se přikloníme k pesimističtější variantě.