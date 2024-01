Vision Pro opravdu nechcete rozbít. Jeho oprava přijde na neskutečnou raketu

Pokud vás štve, kolik stojí v autorizovaném Apple servisu například výměna displeje některého z novějších iPhonů, pak pro vás máme dobrou radu – novému AR/VR headsetu se raději vyhněte obloukem. Za jeho opravu byste totiž v případě rozbití zaplatili daleko víc, tedy alespoň podle nových podpůrných dokumentů zveřejněných Applem, které odhalují ceny mimozáručních oprav. I slovo „šílené“ je ze totiž možná slabé.

Jelikož je Vision Pro sám o sobě drahý, nikoho asi příliš nepřekvapí, že i jeho případné opravy nevyjdou na pár korun, ba právě naopak. Jen málokdo však zřejmě čekal, že oprava produktu, který vychází v základu na 3499 dolarů (tedy v přepočtu 80 000 Kč bez DPH) může vyjít až na 2399 dolarů (tedy v přepočtu zhruba 55 000 Kč bez DPH). Jen pro zajímavost, pouhé prasknutí vnějšího krycího skla bez poškození displeje vás vyjde na 799 dolarů, tedy 18 000 Kč bez DPH. Bavíme se tedy vskutku o částkách, které člověka donutí dopřát Vision Pro speciální péči a chránit jej jako oko v hlavě.

Apple si je vysokých cen oprav samozřejmě velmi dobře vědom a proto pro Vision Pro nabízí v USA stejně jako pro jeho ostatní produkty službu AppleCare+, kterou lze popsat jako jakousi záruku na steroidech. Tato služba vychází na 499 dolarů s tím, že pokud se pro ní zákazník rozhodne, veškeré opravy – a to i opakované – jej vyjdou „jen“ na 299 dolarů bez ohledu na to, co se u Vision Pro rozbije. Vzhledem k cenám oprav bez AppleCare+ se tedy dá říci, že tato služba je u Vision Pro smysluplnější než kdekoliv jinde.