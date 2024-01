Vyzkoušeli jsme si, jak probíhá objednávka Vision Pro. Od koupě iPhonu se značně liší

Před malou chvílí spustil Apple v USA předobjednávky jeho prvního AR/VR headsetu Vision Pro a jelikož jsme byli velmi zvědaví na to, jak celý předobjednávkový proces funguje, nebyli bychom to my, kdybychom si jej v redakci nevyzkoušeli. Přeci jen, už z dřívějška věděl svět o tom, že proces předobjednávky bude zahrnovat například sken hlavy kvůli zjištění velikosti, takže jsme byli zvědaví na to, co vše ještě Apple pro Vision Pro připravil a jak moc tedy jeho objednávku odlišil například od koupě iPhonu.

My zkoušeli vše přes klasickou webovou verzi Apple.com, jelikož máme aplikaci Apple Store na iPhonu nastavenou pro Českou republiku. A možná právě vzhledem k objednávce přes web byl celý proces o to zajímavější. Abyste si totiž mohli headset objednat, je nejprve nutné vzít do ruky iPhony či iPad s Face ID a z mikrostránky Vision Pro oskenovat QR kód, který vám na iPhonu či iPadu zaktivuje skener hlavy pro změření velikosti popruhů pro Vision Pro. Vcelku zajímavé je to, že skener je evidentně ukryt v aplikaci Apple Store nastavené právě na Českou republiku. Nechci úplně říci, že se jedná o důkaz, že zde Apple s prodejem počítá, ale myslím si, že je to minimálně důkaz toho, že k rozšíření prodeje mimo USA může dojít vcelku brzy, protože background pro předobjednávky má Apple evidentně celosvětově připraven.

Jakmile se vám načte na iPhonu či iPadu skener, jednoduše si oskenujete hlavu jejími náklony nahoru, dolů, doleva a doprava. Jedná se tedy o podobný styl, kterým se zadává Face ID, byť je rychlejší a jednodušší, jelikož vám stačí změřit skutečně jen čtyři polohy hlavy bez kroužení.

Jakmile je skenování hotovo, automaticky se vám ve webovém prohlížeči na Macu, ze kterého objednáváte (respektive alespoň já z něj simuloval objednávku) objeví informace, že sken je hotovo a proces předobjednávky může pokračovat. Ještě než si „naklikáte“ velikost úložiště, AppleCare+ či to, zda zaplatíte Vision Pro rovnou, či na splátky, máte před sebou krátký dotazník, ve kterém Apple zjišťuje, zda nosíte brýle či čočky, popřípadě jste byli na operaci. Jakmile se „proklikáte“, máte k dispozici už jen výběr výše zmíněného – tedy úložiště, AppleCare+ a tak podobně. Od ukončení dotazníku tedy funguje předobjednávka stejně jako tomu je třeba u iPhonů.

Fotogalerie #2 Snímek obrazovky 2024-01-19 v 14.09.00 Snímek obrazovky 2024-01-19 v 14.09.15 Snímek obrazovky 2024-01-19 v 14.09.18 Snímek obrazovky 2024-01-19 v 14.09.21 Snímek obrazovky 2024-01-19 v 14.09.24 Snímek obrazovky 2024-01-19 v 14.10.53 Vstoupit do galerie

Celý proces předobjednávky je tedy poměrně zajímavý a to hlavně zejména z hlediska propojení iPhonu či iPadu s Macem kvůli oskenování vaší hlavy kvůli zjištění velikosti. Apple tedy evidentně absolutně nic nenechal náhodě a všemi dostupnými prostředky se snaží zajistit jeho novince co možná nejhladší start života mezi uživateli. Zda se mu to povedlo ukáže ale až čas.