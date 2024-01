10 pravidel textových zpráv, která byste měli dodržovat, ale (nejspíš) to neděláte

Buďte struční

Ačkoli se zdá, že textové zprávy nahrazují některé jiné formy komunikace, ve skutečnosti to tak úplně neplatí. Je-li sdělení příliš dlouhé, adresát se v něm může snadno ztratit nebo jednoduše ztratit zájem. Pokud jste nabyli dojmu, že je potřeba říci vše a právě v takovém rozsahu, opět je rozumnější uchýlit se k hovoru nebo jako alternativu zvážit odeslání e-mailem, kde je možné text lépe strukturovat. To je obzvlášť významné, pakliže přikládáte důležitost tomu, aby druhá osoba reagovala. Čím více bodů na ni vychrlíte v jedné zprávě, tím menší je pravděpodobnost, že na některý z nich odpoví. V docílení stručnosti si do určité míry můžete pomoci textovými zkratkami, kterých by ovšem nemělo být příliš a zároveň si musíte být jisti, že je s nimi ten, koho jimi oslovujete, seznámen a rozumí jim.