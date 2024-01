16 pravidel, která byste měli dodržovat v mailové komunikaci, ale (nejspíš) to neděláte

Pokud posíláte profesionální e-mail, nezapomeňte použít svůj firemní e-mailový účet. Většina společností vám přidělí e-mailovou adresu se svým jménem, ale pokud tak neučiní, můžete si vždy vytvořit samostatnou e-mailovou adresu určenou výhradně pro formální záležitosti. Díky tomu budete vypadat legitimně a profesionálně a snížíte pravděpodobnost trapných e-mailových chyb. Pokud chcete zůstat u jednoho e-mailového účtu, třiďte pracovní e-maily alespoň do samostatné složky.

Před několika lety bylo módní formátování e-mailů, ale dnes je pravidlem zachovat jednoduchost, zejména v podpisu. Zbavte se líbivých písem, třpytivých GIFů, mnoha barev a náhodných citátů. Mnoho lidí je považuje za otravné a některé programy pro zasílání e-mailů do telefonů je nedokážou správně importovat, takže vaše formátování se nemusí na mobilních zařízeních zobrazit správně.

Obecně platí, že e-mail je nástrojem pro sdílení informací, takže lidé většinou dávají přednost stručným a výstižným zprávám. Není třeba je rozmělňovat zbytečnými podrobnostmi nebo neurčitými zdvořilostmi, zejména pokud posíláte obchodní e-mail. Můžete být struční, aniž byste byli neomalení nebo hrubí. Podle odborníků na e-mailovou etiketu je také užitečné uvést v prvním odstavci, o co čtenáře žádáte – ať už se jedná o závazek ke schůzce, zaslání souboru nebo jen vyslechnutí -, aby věděl, co má očekávat.

Výstižný předmět

Mnoho lidí si zprávy prohlíží – to znamená, že vidí předmět a první řádek těla e-mailu, než se rozhodnou, zda je chtějí otevřít a přečíst si je celé. Předmět vaší e-mailové zprávy by tedy měl být informativní a jasný, a samozřejmě by měl postrádat jakékoliv chyby.