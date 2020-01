Poštovní klient Mail, který je nativně předinstalován v operačním systému macOS, je mezi uživateli vcelku oblíbený. Ve výchozím nastavení však Mail neumí zobrazovat potvrzení o přečtení e-mailové zprávy. Nic však není nemožné a uživatelé si často najdou cestu, pomocí které lze mnoho věcí jednoduše dodělat. A to platí i pro potvrzení o přečtení. Pokud si chcete i vy aktivovat potvrzení o přečtení v aplikaci Mail, tak určitě dočtěte tento článek až do konce.

Jak na Macu aktivovat potvrzení o přečtení e-mailu

Abyste mohli potvrzení o přečtení e-mailu v aplikaci Mail aktivovat, tak se přesuňte do aplikace Terminál. Ten najdete buď v Aplikacích ve složce Utility, anebo jej můžete otevřít pomocí Spotlightu(lupa v pravé části horní lišty anebo klávesová zkratka Command + mezerník). Po otevření Terminálu si zkopírujte příkaz uvedený níže:

defaults read com.apple.mail UserHeaders

Poté jej do Terminálu vložte a stiskněte tlačítko Enter. S největší pravděpodobností se vám zobrazí chyba The domain/default pair of (com.apple.mail, UserHeaders) does not exist. Pokud se tato chyba nezobrazí, tak si zkopírujte, vložte a Enterem potvrďte příkaz uvedený níže:

defaults delete com.apple.mail UserHeaders

Pokud se vám chyba uvedená výše zobrazila, tak stačí zkopírovat odkaz uvedený níže, ve kterém však „Name“ a „email address“ nahraďte svými údaji.

defaults write com.apple.mail UserHeaders '{"Disposition-Notification-To" = "Name <email address>"; }'

Po úpravě může tedy příkaz vypadat následovně:

defaults write com.apple.mail UserHeaders '{"Disposition-Notification-To" = "Pavel Jelic <jelic.pavel@gmail.com>"; }'

Poté stačí příkaz potvrdit stisknutím tlačítka Enter. Pokud se nezobrazí žádná další chyba, tak byste od této doby měli v aplikaci Mail dostávat potvrzení o přečtení vašich odeslaných mailů.

V případě, že byste chtěli potvrzení o přečtení mailů deaktivovat, tak si zkopírujte tento příkaz:

defaults delete com.apple.mail UserHeaders

Poté jej vložte do Terminálu a potvrďte klávesou Enter.