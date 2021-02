Mail na Macu: Výběr nejlepších aplikací pro práci s e-maily, které by se vám mohly líbit

Součástí prakticky všech operačních systémů od Applu je několik nativních aplikací. Mezi jednu z nich patří také e-mailový klient s názvem Mail. Zatímco nenáročným uživatelům tato výchozí aplikace perfektně dostačuje, tak těm náročnějším už mohou nějaké rozšířené funkce chybět. Jestliže se i vy již delší dobu ohlížíte po nějakém e-mailovém klientovi, který by dokázal uspokojit veškeré vaše požadavky, popřípadě který pro vás bude intuitivní především co se týče ovládání, tak jste tady naprosto správně. Níže se totiž podíváme na 5 nejlepších alternativních aplikací pro správu e-mailů na Macu.

Outlook

První aplikací, na kterou se v rámci tohoto článku podíváme, je ta od Microsoftu s názvem Outlook. Pokud jste někdy v minulosti vlastnili počítač s Windows, popřípadě pokud často pracujete v rámci Microsoft Office, tak už jste s největší pravděpodobností o Outlooku alespoň jednou slyšeli. Tato aplikace nabízí jednoduché ovládání, které je pro Microsoft Office typické. Jestliže si tedy rozumíte například s Wordem či Excelem, tak si Outlook rychle zamilujete. V rámci Outlooku najdete mimo jiné také kalendář či filtrování spamu a malwaru. Outlook je samozřejmě propojen s ostatními aplikacemi z balíčku Microsoft Office, a pokud se registrujete do OneDrive, tak zdarma získáte 5 GB úložiště v rámci této služby. Outlook je k dispozici zdarma, pro maximální využití potenciálu si však musíte předplatit Office 365.

Microsoft Outlook stáhnete zde

Fotogalerie Outlook Mac 1 Outlook Mac 4 Outlook Mac 3 Outlook Mac 2 Vstoupit do galerie

Thunderbird

Pokud hledáte e-mailového klienta, který je k dispozici zdarma a zakládá si především na bezpečnosti soukromí, tak by se vám mohl líbit Thunderbird. Stejně jako Outlook je tato aplikace taktéž velmi známá, každopádně málokdo ví, že je k dispozici i na macOS. Thunderbird pochází od vývojářů úspěšného prohlížeče Mozilla a nabízí opravdu mnoho funkcí, které vás mohou zaujmout. Kromě klasického filtrování, archivování a vyhledávání nabízí Thunderbird například jednoduchou správu velkých příloh, speciální rozšíření, kterými si funkčnost můžete ještě více upravit, anebo třeba speciální příchozí schránku, která dokáže inteligentně zobrazit všechny e-maily na jednom místě, a to z vícero účtů. Jak už bylo zmíněno, tak si Thunderbird zakládá především na bezpečnosti a ochraně soukromí, takže dokáže odhalit například phishing a další hrozby.

Thunderbird stáhnete zde

Spark

E-mailový klient Spark je pro mě osobně favoritem – využívám jej totiž již po dobu několika let a prozatím si rozhodně nemohu stěžovat. Spark si zakládá především na zjednodušení týmové práce. To znamená, že jednotlivé e-maily můžete jednoduše komentovat společně s vašimi spolupracovníky. Mimo to nechybí také možnost pro využití reakcí, popřípadě rychlé odpovědi či plánování odeslání e-mailů. Stejně jako Thunderbird nabízí Spark také spojenou příchozí schránku, ve které se inteligentně zobrazují jednotlivé zprávy. Nechybí také integrovaný kalendář pro rychlé zapisování různých událostí a především intuitivní design, na který si rychle navyknete. Zkrátka a jednoduše, pokud hledáte skvělého e-mailového klienta, ve kterém lze mimo jiné jednoduše komunikovat s vašimi spolupracovníky, tak je Spark to pracé ořechové.

Spark stáhnete zde

Spike

Patříte mezi jedince, kteří mají z využívání klasických e-mailových klientů noční můry? Přesně pro takové jedince je k dispozici Spike. Určitě se ptáte, v čem je tato aplikace vlastně výjimečná, odpověď je jednoduchá. Spike totiž vaši e-mailovou schránku zobrazí v režimu chatu. To znamená, že i když si s jednotlivými kontakty vyměňujete e-maily, tak na obrazovce vidíte klasickou podobu chatu, například jako kdybyste se nacházeli ve Zprávách či Messengeru. Dobrou zprávou je, že i přes tento režim Spike nabízí naprosto všechny funkce, které od e-mailového klienta očekáváte. Spike dále nabízí integrovaný poznámkový blok, ve kterém můžete jednoduše spolupracovat s ostatními členy týmu. Kromě poznámkového bloku pak v aplikaci najdete ještě seznam připomínek, abyste na nic nezapomněli. Spike je k dispozici zdarma, musíte se ale spokojit s různými omezeními. Předplatné aplikace se všemi funkcemi vás vyjde na 4 dolary měsíčně.

Spike stáhnete zde

Edison Mail

Poslední aplikací v našem seznamu e-mailových klientů je Edison Mail. Vývojáři této aplikace se zaměřují především na vývoj mobilních verzí, rozhodně si ale nemyslete, že by byla verze pro macOS nějakým způsobem pozadu. V rámci Edison Mail můžete jednoduše spravovat veškeré vaše e-mailové schránky na jedno místě. V rámci této aplikace můžete jednoduše spravovat jakékoliv e-mailové schránky – ať už máte účet od Googlu, anebo nějakou svojí, která je vedená pod vlastní doménou. Edison Mail rozhodně není pouhým e-mailovým klientem, jedná se spíše o jakéhosi asistenta. V aplikaci si můžete nechat zobrazit informace o počasí, kromě toho vás klient dokáže upozornit například na příchozí balíček (tedy pokud to zjistí z příchozího e-mailu) anebo třeba umí automaticky vaší adresu odstranit ze seznamu pro odesílání reklamních sdělení a newsletterů. Edison Mail je k dispozici naprosto zdarma.

Edison Mail stáhnete zde