V traileru GTA 6 se poznala první osoba! Dojde na soud?

Včera jsme vás na našem magazínu informovali o tom, že trailer na GTA 6 vychází z reálných události, které se prohnaly americkými médii i sociálními sítěmi. Zřejmě tedy bylo jen otázkou času, kdy se v traileru někdo pozná a pokusí se z Rockstaru vymámit nějaké peníze a to v krajním případě skrze žalobu. Právě to se totiž již stalo, byť možná u někoho, u koho byste to čekali nejméně.

Na svou nápadnou podobu s postavou z traileru GTA 6 upozornil konkrétně „Floridský Joker“, který se v minulosti i díky své vizáži prohnal poté, co jej policie zadržela za jeho trestnou činnost, televizí, internetem i sociálními sítěmi. Právě tento muž se nyní vidí v postavě trestance s fialovými vlasy a Rockstaru přes sociální sítě vzkazuje, že si musí promluvit.

Florida joker reacts to the GTA 6 trailer after Rockstar used his appearance: “We gotta talk.” Do you think he’s gonna sue Rockstar? pic.twitter.com/tnE3JxfP3R — GTA 6 Trailer Countdown ⏳ (@GTAVI_Countdown) December 6, 2023

Je prakticky jasné, že bude chtít muž po Rockstaru peníze za to, že jeho podobu využil do traileru hry, avšak stejně tak je prakticky jasné, že s požadavkem a případnou následnou žalobou neuspěje. S podobnou žalobou proti Rockstaru totiž v minulosti neuspěla ani americká herečka Lindsay Lohan, která se poznala v jednom z obrázků, které se objevují při načítání hry. Na mysli máme konkrétně ženu fotící selfie fotku v plavkách. Objektivně lze navíc říci, že zatímco Lindsey si byla na grafice ještě relativně dost podobná, v případě trestance z traileru to tak rozhodně není. Rockstar se zřejmě z tahanice s Lindsey poučil a podobu floridského jokera pozměnil natolik, aby byla absolutně nespojitelná s reálnou postavou.