Je odklad GTA 6 na příští rok tím posledním? Podle historie Rockstaru nemusí

Když Rockstar Games loni v prosinci konečně poodhalil první oficiální trailer na dlouho očekávané Grand Theft Auto VI, fanoušci po celém světě jásali. Trailer vypadal fantasticky, atmosféra Vice City z něj doslova sálala a slibovaný příchod v roce 2025 – byť bez upřesnění – dával naději, že se po více než dekádě čekání dočkáme návratu jedné z největších herních sérií historie. Jenže jak už to tak u Rockstaru bývá, realita se začíná od původních plánů pomalu ale jistě vzdalovat.

Původní očekávání směřovala k podzimu letošního roku. Fanoušci, analytici i herní média nejčastěji zmiňovali říjen nebo listopad 2025, tedy období, kdy Rockstar tradičně vypouštěl své největší hity. Jenže realita je jiná. Vývojáři z Rockstar Games totiž nedávno oficiálně oznámili, že vydání hry odkládají na 26. květen 2026. A jak dobře víme z minulosti, nemusí být poslední.

Rockstar a odklady: žádné velké překvapení

Pokud sledujete Rockstar déle než posledních pár let, pak vás vývoj kolem šestého GTA pravděpodobně příliš nepřekvapil. Historie tohoto studia je totiž odklady doslova prošpikovaná a to včetně titulů, které nakonec patřily k tomu nejlepšímu, co herní průmysl nabídl.

Vezměme si třeba Grand Theft Auto V. To bylo původně oznámeno na jaro 2013, ale nakonec dorazilo až v září téhož roku. A to pouze na tehdejší konzole PlayStation 3 a Xbox 360. Verze pro PlayStation 4 a Xbox One vyšla o rok později, tedy v listopadu 2014, a PC hráči si museli počkat ještě déle – konkrétně až do dubna 2015. Celkově tedy šlo o zhruba dvouleté rozfázované vydávání jedné hry napříč platformami. A pokud bychom šli ještě dál, například ke čtvrtému dílu série, i ten zažil hned několik odkladů – především pak PC verze, která dorazila až s velkým zpožděním oproti konzolové premiéře.

Podobný scénář zažilo i Red Dead Redemption 2. Oznámení přišlo s velkým předstihem, hra měla původně dorazit na podzim 2017, ale nakonec se vydání posunulo hned dvakrát – nejprve na jaro 2018, následně na říjen téhož roku. A i v tomto případě si majitelé herních počítačů počkali. PC verze dorazila až v listopadu 2019 – tedy s více než ročním zpožděním.

Proč se to stále děje?

Důvodů je hned několik. Rockstar si zakládá na perfekcionismu a obřích světech, které mají být nejen vizuálně dechberoucí, ale i funkčně bezchybné. Přidejte k tomu fakt, že GTA VI má být nejambicióznější hrou studia vůbec – s masivním otevřeným světem, živým ekosystémem a zcela novým technologickým základem – a není divu, že vývoj trvá. Mluví se dokonce o tom, že rozpočet hry překoná částku 1 miliardy dolarů, což z ní dělá jednu z nejdražších her všech dob. A s takovou investicí není prostor pro chyby.

Zároveň ale platí, že Rockstar rád vydává své tituly s maximální mediální pompou. A pokud studio usoudí, že hra není připravena na velkolepou premiéru, klidně vydání posune. Pověst značky je zkrátka důležitější než dodržení termínu – ať už jde o jednotlivé platformy nebo celý launch.

Co nás tedy čeká?

V tuto chvíli tedy herní své počítá s tím, že titul dorazí 26. května 2026. Ale že to tak skutečně bude? Historie Rockstaru ukazuje, že bychom měli být opatrní s přílišným optimismem. Nejenže může přijít další odklad, ale už nyní je navíc jasné, že hra dorazí jen na konzole a je proto otázkou, zda na PC port nebudeme čekat klidně další rok či dva.

A právě tato strategie „postupného vydávání“ je něco, co Rockstaru zatím vychází. Každé nové vydání přináší nové příjmy, novou vlnu publicity a prodlužuje životní cyklus hry. Stačí si vzpomenout, kolikrát se GTA V prodávalo – na třech generacích konzolí, s různými grafickými vylepšeními, online režimem a dalšími přídavky. A dá se předpokládat, že šestý díl pojede na podobné vlně.

Můžeme maximálně tak doufat … a eventuálně nebýt překvapení

Jakkoliv se zdá být vydání GTA VI v květnu 2026 už „pevně dané“, zkušenosti s předchozími tituly od Rockstar Games nás učí jediné – nic není jisté. Vývoj her tohoto kalibru je složitý, marketingové strategie ještě složitější a trpělivost hráčů? Ta už byla testována mnohokrát. Ale pokud je na světě studio, které dokáže čekání nakonec přetavit ve zlatý zážitek, pak je to právě Rockstar. Takže ano – může to být poslední odklad. Ale pokud ne, nepřekvapí to vůbec nikoho.