Potvrzeno: GTA 6 Trailer 2 je vytvořen z reálných gameplay záběrů a cutscén na PS5

Když nedávno studio Rockstar Games světu oficiálně oznámilo, že odkládá vydání snad nejočekávanější hry posledních let ve formě Grand Theft Auto VI z letoška na 26. květen 2026, mnoho fanoušků tímto krokem docela zklamalo. Po vydání 2. traileru na hru ze začátku tohoto týdne je však nadšení opět na vrcholu. Grafické zpracování, které by měla hra nabídnout, je totiž po všech stránkách opravdu parádní, až v mnoha lidech vyvolalo otázku, zda je něco takového vůbec možné. Tyto pochybovače se proto nyní vývojáři rozhodli umlčet.

Grand Theft Auto VI Trailer 2 was captured entirely in-game from a PlayStation 5, comprised of equal parts gameplay and cutscenes. pic.twitter.com/JWFfVYm3on — Rockstar Games (@RockstarGames) May 7, 2025



Přestože vývojáři na konci druhého traileru jasně píší, že jsou záběry pořízené z klasické verze PlayStation 5, na internetu se objevilo mnoho spekulací ohledně toho, zda je podobná grafika pro tento hardware vůbec možná či zda Rockstar Games nezměnili svůj přístup ke trailerům a kvůli snaze hru co nejvíce „vyhajpovat“ nevytvořili video zcela bokem s podstatně lepší grafikou než kterou nakonec výsledná hra nabídne. V minulosti přitom Rockstar tvořil trailery zpravidla tak, že využil gameplay záběry a cutscény přímo z rozpracované hry a ty jen hezky sestříhal. A to udělal i nyní. Před pár hodinami na svém X totiž potvrdil, že je celý trailer skutečně tvořen jen gameplay záběry, které se občas prolínají s cutscénami. Jinými slovy to, co vidíme na videu, uvidíme i přímo ve hře příští rok. Je tedy rozhodně na co se těšit.