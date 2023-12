Trailer GTA 6 vychází ze skutečných událostí! Přesvědčete se sami

V herním světě se od včerejšího dne nemluví prakticky o ničem jiném než o prvním traileru dlouho očekávané hry GTA 6. Předešlý díl je totiž suverénně nejúspěšnější videohrou všech dob a tak je jasné, že od jeho nástupce mají hráči vskutku velká očekávání. Ostatně, aby také neměli. Vždyť Rockstar Games je dlouhodobě považováno za jedno z nejlepších, nejpokročilejších a i tématicky nejodvážnějších herních studií světa. To svým způsobem potvrdil i v prvním traileru, který nejenže vypadá opravdu dobře, ale hlavně ukazuje, že se v GTA 6 můžeme těšit na skutečně surový zážitek z Floridy, protože ta bude ve hře vykreslena přesně taková, jaká je. Skvělým důkazem jsou videa kolující po internetu, která ukazují, že mnohé okamžiky v traileru jsou inspirovány skutečnými událostmi, které se prohnaly americkými médii, potažmo sociálními sítěmi.



The GTA VI trailer references some very real (and strange) Florida moments. pic.twitter.com/mOnq0zbCcR — IGN (@IGN) December 5, 2023

Je to právě uvěřitelnost, na které chce evidentně Rockstar nové GTA 6 postavit. Již od včerejška ostatně koluje po YouTube řada srovnávacích videí, které ukazují, jak věrohodně dokázali vývojáři napodobit některá reální místa na Floridě. To však není ve výsledku nic až tak překvapivého – vždyť prakticky v každém GTA byla mnohá místa na mapě svým reálným předlohám velmi blízká. Aby však Rockstar napodoboval i reálné situace z amerických médií, to vidíme poprvé a nutno uznat, že se jedná o opravdu zajímavý kousek!