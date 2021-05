Kultovní Metal Slug na iPhony se představuje v prvním traileru

Minulý červen oznámili vývojáři ze studia SNK dva další projekty v jejich desetiletími ošlehané sérii Metal Slug. Zatímco jedna z her zamíří pouze na velké platformy, druhá bude mobilní exkluzivitou. Ale ani o ní si dneska víc nepovíme, Obě zmíněné hry vyvíjí studio SNK interně a aby dokázalo kultovní herní značku ještě více rozšířit, pověřilo prací na dalším mobilním projektu zkušené harcovníky z TiMi Studios, kteří mají na kontě takové obrovské hity jako Honor of Kings nebo Call of Duty: Mobile. A přestože jsme se o dříve ohlášeného interního projektu SNK stále nedozvěděloi nic pořádného, hra od TiMi Studios se už nyní představuje v prvním traileru. A vypadá jako starý dobrý Metal Slug.

Metal Slug Code: J vypadá na nově zveřejněných záběrech jako všechny původní díly série, které výchazely ještě v dobách dnes již prastarých herních automatů. Skvělou hratelnost takových her přece jenom není třeba radikálně měnit. Velkou změnou ovšem každou další verzí prochází grafické zpracování, to sice každého, kdo Metal Slug zná, vůbec nepřekvapí, vývojáři ovšem například v této verzi využívají trojrozměrných modelů postav i prostředí, které dává osmdesátkové hře moderní facelift. Metal Slug: Code J jinak nabídne klasické střílení do komických nepřátel a epické bitvy s obrovskými bossy. Kdy hra vyjde, zatím nevíme.