Je to venku! Rockstar oznámil přesné datum vydání traileru GTA 6

To, na co celý herní svět čeká dlouhé roky, se již brzy stane realitou! Rockstar totiž před malou chvílí skrze svůj oficiální twitterový účet informoval o tom, kdy přesně vydá první tralier ke GTA 6, tedy dalšímu dílu snad nejznámější herní série všech dob. Stane se tak již příští úterý 5. prosince v 15:00 našeho času. Trailer by měl být jako již tradičně k dispozici na YouTube. Ačkoliv bližší informace k dispozici nejsou, vzhledem k palmám na pozvánce na trailer se jeví jako velmi pravděpodobné to, že se můžeme těšit na návrat do Vice City, jak ostatně hovořily mnohé dosavadní spekulace.