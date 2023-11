Apple dnes odhalil výherce cen App Store Awards za rok 2023. Oceněno bylo 14 aplikací a her, které pomohly uživatelům rozproudit jejich kreativitu, vyslaly hráče na nová dobrodružství a postaraly se o chvilky plné zábavy s přáteli a rodinou. Redaktoři z App Storu vybrali letošní výherce z finalistů ze všech koutů světa, jejichž hry a aplikace se zasloužily o výjimečné zážitky a významný kulturní dopad. Za mimořádnou inovaci, vynalézavost a technické zpracování a design aplikací a her se do finále probojovalo téměř 40 vývojářů.

„Je inspirující přihlížet tomu, jak vývojáři dokáží stále novými způsoby vyvíjet úžasné aplikace a hry, které utváří svět kolem nás,“ uvedl CEO Applu Tim Cook. „Letošní vítězové jsou důkazem nekonečného potenciálu, který vývojáři mají co se týče vytváření důmyslných a kvalitně zpracovaných aplikací a her s jasným cílem.“

Letošní vítězové jsou důkazem toho, jaké kreativity, technických inovací a designu je možné v App Storu a na zařízeních od Applu dosáhnout. Aplikace AllTrails pomáhá uživatelům plánovat výlety do přírody a turistické trasy. Prêt-à-Makeup je náčrtník pro iPad, který inkluzivně podporuje umělecké sebevyjádření a umožňuje profesionálním make-up umělcům a beauty nadšencům přivádět líčení k životu. S nástroji Photomator, které využívají strojové učení, se výrazně zjednodušuje a urychluje proces složitějších úprav fotografií. MUBI dodává nezávislým filmům a mezinárodním dokumentárním pořadům špetku lidskosti a SmartGym nabízí na hodinkách Apple Watch bohatou nabídku cviků a cvičebních plánů a spoustu užitečných informací.

Co se týče her, Honkai: Star Rail pro iPhone vysílá hráče po boku komplexních postav do vesmírného boje a epická klikací adventura Lost in Play nabízí okouzlující vizuály a popouští uzdu fantazii. Lies of P zavede hráče do mistrovsky zpracovaného temného fantasy světa a Hello Kitty Island Adventure z knihovny Apple Arcade sází na rozkošné momenty a sílu přátelství.

Letošní výherci App Store Award

Aplikace

Aplikace roku na iPhone : AllTrails z dílny AllTrails, Inc.

: AllTrails z dílny AllTrails, Inc. Aplikace roku na iPad : Prêt-à-Makeup od vývojáře Prêt-à-Template

: Prêt-à-Makeup od vývojáře Prêt-à-Template Aplikace roku na Mac : Photomator od vývojáře UAB Pixelmator Team

: Photomator od vývojáře UAB Pixelmator Team Aplikace roku na Apple TV : MUBI z dílny MUBI, Inc.

: MUBI z dílny MUBI, Inc. Aplikace roku na Apple Watch: SmartGym od Mateuse Abrase

Hry

Hra roku na iPhone : Honkai: Star Rail od vydavatele COGNOSPHERE PTE. LTD.

: Honkai: Star Rail od vydavatele COGNOSPHERE PTE. LTD. Hra roku na iPad : Lost in Play z dílny Snapbreak Games

: Lost in Play z dílny Snapbreak Games Hra roku na Mac : Lies of P od vydavatele NEOWIZ

: Lies of P od vydavatele NEOWIZ Hra roku na Apple Arcade: Hello Kitty Island Adventure z dílny vývojáře Sunblink

Výherci v kategorii kulturní dopad

Kromě nejlepších aplikací a her na iPhone, iPad, Mac, Apple Watch a Apple TV vybrali redaktoři z App Storu také pět výherců z kategorie kulturní dopad, kteří dokázali svými aplikacemi a hrami zanechat na našem světě pozitivní stopu. Letošní vítězové se zasloužili o rozvoj a vzdělávání uživatelů v inkluzivním a přístupném prostředí, podporu udržitelnější budoucnosti a nové způsoby sebereflexe a propojení lidí napříč generacemi.

Pok Pok od vývojáře Pok Pok

Aplikace Pok Pok, jejíž hlavní myšlenkou je inkluze, je digitální herní koutek, kde si předškoláci z různých poměrů a s různými schopnostmi mohou hrát, prozkoumávat okolí a vnímat svět jako jeden celek.

Proloquo od vývojáře AssistiveWare

Aplikace Proloquo se již přes deset let angažuje ve tvorbě nástrojů pro augmentativní a alternativní komunikaci (AAK) a pomáhá tak světu dorozumívat se novými způsoby.

Too Good To Go z dílny Too Good To Go

Too Good to Go je aplikace, která podporuje omezování plýtvání potravinami v restauracích, pekárnách a obchodech. Díky ní mohou podniky nabízet uživatelům za příznivé ceny neprodané jídlo, které by se jinak vyhodilo.

Unpacking od vydavatele Humble Bundle

Unpacking spočívá v uklidňujícím vybalování věcí z krabic a jejich ukládání na místo ve formě pohodového hlavolamu, který hráče pohladí po duši.

Finding Hannah z dílny Fein Games GmbH

Ve hře Finding Hannah hledají hráči v barevném světě skryté předměty, které jim pomáhají blíže poznat postavy a dozvědět se o jejich útrapách, radostech a cestě za sebepoznáním.

Trend roku

Aplikace odrážejí kulturu a v roce 2023 zaujala generativní umělá inteligence představivost všech uživatelů svým vývojem, který bylo možné sledovat v reálném čase. Aplikace začínaly v průběhu roku integrovat umělou inteligenci hned několika způsoby. A ačkoli je spousta funkcí stále ještě v plenkách, umožnily uživatelům vidět technologie v akci a udělat si vlastní názor na jejich výhody a rizika. Spolu s letošními výherci App Store Award vybrali redaktoři z App Storu ze všech koutů světa několik aplikací využívajících generativní umělou inteligenci, které si titul Trend roku opravdu zaslouží. Více od redaktorů z App Storu najdete tady.

App Store, který spatřil světlo světa v roce 2008, je nejbezpečnější a nejživější obchod s aplikacemi na světě. V současné době je domovem 1,8 milionu aplikací a každý týden jej navštíví více než 650 milionů uživatelů ze 175 zemí a regionů. Vzhledem k tomu, že vývojáři Applu vygenerovali v roce 2022 tržby ve výši 1,1 bilionu dolarů, si App Store právem zaslouží titul hybatele světové ekonomiky. App Store je rovněž místem, kde si ti, kteří se chtějí něco naučit, a tvůrci a snílci všech věkových kategorií z různých poměrů najdou nástroje a informace, které jim pomohou vytvářet lepší budoucnost a hezčí svět.