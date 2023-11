Souhrn spekulací: Nálož iPadů 2024, iPhone 16 a umělá inteligence

V dnešním díle našeho pravidelného souhrnu spekulací, souvisejících se společností Apple, přijde opět řeč na iPhone 16 – tentokrát konkrétně na to, jak by měl vypadat displej iPhonů, které Apple představí světu v příštím roce. Dalšími tématy budou umělá inteligence a budoucí iPady.

iPad 2024

Již nějakou dobu se poměrně intenzivně spekuluje o tom, že by Apple mohl v průběhu příštího roku představit nové iPady. Zatímco letos se zřejmě opravdu nových iPadů nedočkáme, příští rok by nám to cupertinská společnost mohla velkoryse vynahradit. Na tom, že se příští rok dočkáme nálože jablečných tabletů, se shodují i přední analytici. Jeden z nich, Ming-Chi Kuo, minulý týden uvedl, že bychom se mohli dočkat nejen iPadů s OLED displeji, ale například také hned dvou variant iPadu Air včetně rozměrnější 12,9″ verze.

Apple a umělá inteligence

Ve chvíli, kdy se ostatní technologické společnosti předháněly v tom, která z nich nabídne lepší integraci AI do svých produktů, aplikací a služeb, to vypadalo, že Apple zůstane nenávratně pozadu. Podle nejnovějších zpráv se ale zdá, že se firma nakonec v této oblasti přece jenom bude posouvat dál. Mark Gurman ze společnosti Bloomberg například uvedl, že se Apple chystá své příští operační systémy výrazně propojit s umělou inteligencí, a to nejen v oblasti hlasové asistentky Siri. Bližší podrobnosti na sebe jistě nenechají dlouho čekat.

iPhone 16 displej a další novinky

V průběhu uplynulého týdne nebyla nouze ani o zajímavé spekulace, související s budoucím iPhonem 16. Podle serveru The Elec by příští generace iPhonů měla být mimo jiné opatřena OLED panely z dílny společnosti Samsung. Ty by měly přinést výhody v podobě nižší energetické náročnosti a související lepší výdrže iPhonů. Leaker Majin Bu pro změnu v souvislosti s příštími iPhony uvedl, že by se namísto klasického výřezu mohly v horní části displeje dočkat jen drobného průstřelu.