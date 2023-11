iPhone 16 má být hardwarově nudný, vše však zachrání iOS 18

Zatímco letošní základní iPhony ve formě modelů 15 a 15 Plus ve světě skutečně zabodovaly, jelikož u nich Apple nasadil řadu zajímavých vylepšení, kterými je učinil atraktivními, příští rok bude v tomto směru o poznání horší. Tvrdí to alespoň zdroje reportéra Marka Gurmana z Bloombergu, podle kterých se bude do jisté míry opakovat situace z roku 2022, kdy Apple přišel s velmi nudným iPhonem 14. Přesto však není důvod ke smutku.

Obecně se dá říci, že základní iPhony jsou Apple dlouhodobě druhořadou kategorií, což je vzhledem k existenci iPhonů řady Pro naprosto logické. Poslední roky však ukázaly, že zatímco někdy lze i z této druhořadé kategorie učinit skvělé a uživatelsky velmi zajímavé telefony, jindy kvůli menšímu množství hardwarových vylepšení jsou tyto iPhony jen do počtu. Právě to se stalo i výše zmíněným iPhonům 14, na které po představení nechtěl takřka nikdo přecházet, jelikož oproti iPhonům 13 přinesly naprosté minimum upgradů. U „patnáctek“ však byla situace jiná, díky čemuž se těší velké popularitě. iPhony 16 toho sice hardwarově podle Gurmanových zdrojů moc nepřinesou, čímž se budou podobat řadě 14, nicméně to neznamená, že nebudou zajímavé. Podle dostupných informací totiž chystá Apple spoustu zajímavých novinek pro iOS 18, kterými by rád právě iPhony 16 do jisté míry ozvláštnil a učinil je tak atraktivními. Jednat se tedy bude pravděpodobně o řadu exkluzivních funkcí, které budou dostupné minimálně první rok jen pro ně.

Byla by však chyba si myslet, že iPhony 16 nepřinesou zhola nic. Počítá se u nich totiž minimálně s vylepšením fotoaparátu či nasazením akčního tlačítka po vzoru letošních iPhonů 15 Pro. Právě to by přitom mohlo paradoxně mnoha uživatelům k přechodu stačit, jelikož se jedná o vskutku užitečný prvek, který by se měl navíc postupem času stávat čím dál tím víc využitelným. Vše ale ukáže samozřejmě až čas.