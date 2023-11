Souhrn spekulací: AirPods Pro 3, čip M3 Ultra a nové baterie pro iPhony

Dnešní souhrn spekulací se opět ponese v duchu budoucích produktů od Applu. Řeč bude například o nejisté budoucnosti bezdrátových sluchátek AirPods Pro 3, o příchodu čipu M3 Ultra nebo třeba o tom, že by Apple již brzy mohl vyslechnout požadavky zákazníků ohledně lepší výdrže baterií iPhonů.

AirPods Pro 3 nepřijdou?

Někteří možná v letošním roce očekávali příchod nové generace bezdrátových jablečných sluchátek AirPods Pro, namísto toho ale přišel „jen“ upgrade 2. generace, jejíž nabíjecí pouzdro získalo USB-C port. Ani příští rok ale AirPods Pro 3 podle dostupných informací nepřijdou. Uvádí to mimo jiné analytik Mark Gurman ze společnosti Bloomberg, stejnou teorii zastává také Ming-Chi Kuo. Podle Gurmana Apple sice v příštím roce představí novou generaci standardních AirPodů, na třetí generaci AirPods Pro si ale budeme muset počkat až na rok 2025.

Příchod M3 Ultra

Společnost Apple na své letošní říjnové Keynote s podtitulem Scary Fast představil čipy M3, M3 Pro a M3 Max. Co se očekávaného supervýkonného čipu M3 Ultra týká, podle analytika Marka Gurmana si na něj ještě budeme muset nějakou dobu počkat. Gurman s odvoláním na své zdroje v uplynulém týdnu uvedl, že nástupce čipu M2 Ultra je v současné chvíli ve stádiu vývoje, na intenzivní, pokročilejší fázi testování ale zatím ještě nedošlo. Jeho oficiálního příchodu – nejspíš u modelu Mac Studio – se tak podle všeho dočkáme až později v průběhu příštího roku.

Nové baterie pro iPhony

Navzdory vytrvalým snahám společnosti Apple o zlepšení jsou baterie iPhonů i nadále často terčem kritiky kvůli své nedostatečné výdrži. To by se ale v dohledné době mohlo možná změnit. Server ET News přinesl v průběhu uplynulého týdne zajímavou zprávu, podle které Apple v současné chvíli vyvíjí vlastní, vylepšené baterie nejen pro iPhony. Vývoj údajně probíhá již několik let, v poslední době ale mělo dojít k výraznému pokroku, díky kterému bychom se nových, lepších baterií mohli dočkat zhruba již za dva roky.