Proč je 14″ MacBook Pro M3 nejrozporuplnějším novým Macem

Noční představení třetí generace čipů Apple Silicon spolu s MacBooky Pro a iMacy bylo alespoň podle reakcí na sociálních sítích a v diskuzních fórech pro mnohé jablíčkáře spíše zklamáním, nežli potěšením. Ať už máte na novinky názor jakýkoliv, minimálně v jedné věci se s námi jistojistě shodnete. Zřejmě nezvláštnějším Macem, který v noci Apple představil, je základní 14“ MacBook Pro osazený čipem M3, který v nabídce Apple nahradil 13“ MacBook Pro M2. A to dost zvláštně.

Když Apple loni na WWDC ukázal MacBook Pro M2, účtoval si za něj tehdy 38 990 Kč, což sice nebylo málo, nicméně na zařízení se základním čipem Apple Silicon, 8GB RAM a 256GB úložištěm se jednalo o relativně příznivou cenu. Apple se však tento stroj rozhodl nyní nahradit 14“ MacBookem Pro M3, který prodává v základu za 49 990 Kč, což je za vstupenku do světa Pro laptopů Applu už opravdu dost. Ano, je třeba přiznat, že oproti 13“ modelu má novinka Liquid Retina XDR displej s mini LED podsvícením, který je lepší, a samozřejmě je i výkonnější, nicméně mnoho dalších rozdílů už nenalezneme. Co se týče výdrže, stroj nabízí jen o 2 hodiny delší výdrž na baterii a v základu má opět jen 8GB RAM paměti. Zdvojnásobilo se sice základní úložiště a přidána byla i vyšší obnovovací frekvence displeje či pár slotů, ale ruku na srdce, jsou toto novinky, které by vykoupily dluh, který zde Apple zanechal na RAM paměti? Právě 8GB totiž jablíčkáři začínají čím dál tím víc kritizovat a zatímco u MacBooků Air by byl člověk schopen tuto věc ještě tak nějak přejít, u modelů Pro už nikoliv.

Další zásadní háček je v rozdílu mezi 14“ MacBookem Pro M3 a M3 Pro. Zatímco základní čip M3 totiž nabízí jen 8 jader CPU a 10 jader GPU, základní M3 Pro disponuje 11 jádry CPU a 14 jádry GPU, takže je o poznání výkonnější. Navíc má M3 Pro v základu rovnou 18GB RAM paměti – tedy nikoliv dvojnásobek, ale rovnou o 10GB víc než základní M3! A lepší je i jeho portová výbava, jelikož jsou na něm k dispozici tři Thunderbolt 4 porty, zatímco u M3 jsou to jen dva porty. Jeden by si tak možná řekl, že cenový rozdíl zde bude skokový, ale není tomu tak. Základní MacBook Pro M3 Pro totiž vychází na 59 990 Kč, což je částka, na kterou se skoro dostanete pouhým přidáním RAM paměti u základního MacBooku Pro s M3. Pokud jej totiž osadíte 16GB RAM (tedy bude mít stále o 2GB RAM méně než základní M3 Pro), dostanete se na částku 55 990 Kč. Bavíme se zde tedy o rozdílu čtyř tisíc korun, ve kterém se „skrývá“ výkonnější procesor a Thuderbolt port navíc. A jako bonus si můžete stroj koupit ve vesmírně černé, která vypadá skutečně skvěle.

Je velkou otázkou, jak se budou nové MacBooky Pro se základním čipem M3 prodávat, jelikož je evidentní, že jeho konfigurace z určitého úhlu nedává příliš smysl. Jasně, rozdíl 10 000 Kč mezi M3 a M3 Pro není malý, nicméně na druhou stranu už samotných 49 990 Kč není málo, takže bych se osobně nebál doporučit spíš cestu mírného došetření a koupě M3 Pro, nežli koupě základního M3 MacBooku Pro.