České ceny MacBook Pro M3/M3 Pro/M3 Max jsou tu a dokáží vyrazit dech

Máme krátce po Keynote, což neznamená ve výsledku nic jiného než to, že Apple opět „nastartoval“ svůj Online Store a my se tak díky tomu dozvídáme, kolik budou čerstvě představené novinky stát. Níže naleznete, jak to vypadá cenově konkrétně u MacBooků Pro.

14“ MacBook Pro s M3

Základní konfigurace 49 990 Kč

Nejvyšší konfigurace 80 590 Kč

14“ MacBook Pro s M3 Pro

Základní konfigurace 59 990 Kč

Nejvyšší konfigurace 113 990 Kč

16“ MacBook Pro s M3 Pro

Základní konfigurace 74 990 Kč

Nejvyšší konfigurace 122 990 Kč

14“ MacBook Pro s M3 Max

Základní konfigurace 95 990 Kč

Nejvyšší konfigurace 206 990 Kč

16“ MacBook Pro s M3 Max