Na půl roku jsem vyměnila Apple Watch za Garminy. Co mě k tomu vedlo a vrátím se zpět?

Pokud vás po přečtení clickbaitového titulku (který je psaný s nadsázkou a ironií) napadla lehce vulgární odpověď, máte naprostou pravdu. Abych to upřesnila – nekonal se žádný zázrak ani šokující změna. Půl roku bez Apple Watch, na které jsem dosud nedala dopustit, mi ale i přesto dal poměrně dost, a změnil můj pohled na to, zda skutečně coby hobby sportovec potřebuji chytré hodinky, nebo spíše sporttester.

Apple Watch Series 4 jsem si pořídila v době jejich vydání – tedy v roce 2018. Nadšení z nich mi navzdory občasným problémům vydrželo opravdu dlouho. Vnímala jsem je především jako užitečné „prodloužení“ iPhonu, na kterém jsem prohlížela notifikace, četla příchozí zpráva, kontrolovala počasí nebo si třeba měřila srdeční tep. Když jsem začala s amatérským běháním, staly se mi Apple Watch relativně spolehlivým parťákem, a přestože jsem samozřejmě věděla o existenci sportovních hodinek a sporttesterů, neviděla jsem jediný důvod, proč hledat za Apple Watch náhradu – pro mé základní potřeby mi plně vyhovovaly.

Názor jsem pomalu začala měnit ve chvíli, kdy mě začaly zajímat stále další a další aspekty mé pohybové aktivity i zdravotního stavu, a kdy jsem se začala zajímat například o variabilitu srdečního tepu nebo trénink, přizpůsobení aktuálním fyzickému stavu. Vyzkoušela jsem pár aplikací pro záznam VST i trénink podle aplikace Run with Hal, a přestože jsem čím dál více vnímala rozdíl mezi Apple Watch a Garminy, zatím jsem o pořízení druhých jmenovaných hodinek nebyla stoprocentně přesvědčena.

Na jaře tohoto roku nicméně začaly Apple Watch zlobit. Občas se samovolně vypínaly, vykazovaly problémy s displejem a při běhu přestávaly spolehlivě měřit tempo a srdeční tep. Často docházelo k tomu, že se při běhu se zapnutou nativní aplikací Cvičení aktivita samovolně ukončila, Apple Watch se vypnuly i při plně nabité baterii, a bylo zapotřebí je nabíjet velmi dlouhou dobu. Nakonec se definitivně odporoučely do křemíkového nebe. V mezičase jsem měla možnost vyzkoušet sportovní hodinky Suunto a začala jsem být čím dál více přesvědčená o tom, že další Apple Watch nechci.

Nenechte se zmýlit – Apple Watch i nadále považuji za skvělý kousek techniky. Zakopaný pes byl v tomto případě v mých potřebách – čím dál méně jsem chtěla ono zmiňované prodloužení iPhonu se vším, co k němu patří, a cítila jsem potřebu vlastnit spíše multifunkčního parťáka pro pohyb. Shodou okolností mi bylo nabídnuto jedním Garmin nadšencem z mého okolí, abych si na pár měsíců vyzkoušela Garmin Fenix 6, a právě tento model zcela přehodnotil můj postoj.

Na způsob ovládání Garminů, instalaci aplikací i přizpůsobení jsem si musela chvíli zvykat, brzy jsem si ale Garminy zamilovala. Možnost ovládání za pomoci tlačítek je zkrátka skvělá, pokud běháte v dešti, protože nemusíte zápasit s mokrými prsty a dotykovým displejem. V aplikaci Garmin Connect jsem si vyzkoušela a úspěšně ukončila trénink na půlmaraton, v současné době využívám Garmin doporučení pro trénink, kdy mi hodinky každý den doporučí trénink na základě hodnot z předešlého dne. Po letech strávených s Apple Watch mě Garminy nadchly i svou výdrží baterie, která byla opravdu úctyhodná i v mém případě, kdy jsem v podstatě používala hodinky z druhé ruky. Nyní už vím, že se k Apple Watch asi jen tak nevrátím. Ke Garminům jsem si po čase pořídila také základní hrudní pás.

Změnilo by se něco v mém tréninku, kdybych i nadále používala Apple Watch? Upřímně musím říci, že nejspíše ne. Trénink by měl možná jinou podobu, určitě bych v něm ale nepřestávala. Stejně tak si nemyslím, že by přechod na Garminy měl jakýkoliv vliv na zlepšení mých výsledků, pouze mi umožnil přechod na způsob tréninku, který je přizpůsobený mým aktuálním fyzickým možnostem (jako amatér nejsem schopná si trénink efektivně naplánovat a rozvrhnout sama). Model, který jsem používala, je kapitolou pro sebe sama. Garmin má v nabídce opravdu pestrou paletu modelů, a Fenix 6 se pro hobíka z města, jako jsem já, může zdát jako „jít s kanonem na vrabce“. Tento model nabízí spoustu skvělých funkcí, které coby hobík, běhající po cyklostezkách, lesních cestách, případně po městě, opravdu nedocením, případně je nevyužiji naplno.

Těžko říci, zda bych z Apple Watch přešla na jiný typ hodinek i v případě, že by mi Apple Watch na jaře samovolně „neodešly“. Pravděpodobnost je poměrně velká, cesta ke změně by ale nejspíš byla hodně dlouhá. V tuto chvíli můžu nicméně s jistotou potvrdit, že mi hodinky od Garminu momentálně vyhovují více než Apple Watch.

