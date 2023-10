Recenze hrudního pásu Garmin HRM Dual: Vyplatí se do něj jít?

Pokud jde o snímání tepové frekvence v průběhu dne při běžných aktivitách, vždy mi bohatě postačovaly Apple Watch, později i chytré hodinky Garmin Fenix (o zkušenosti s nimi se více rozepíšu v některém z příštích článků). Údaj z hodinek o tepové frekvenci při běhu mi ještě donedávna také stačil. Přistoupila jsem k němu jako k orientační hodnotě a při běhu sledovala jiné parametry. Změna přišla ve chvíli, kdy jsem se rozhodla běhat takzvaně „podle tepovky“.

Až donedávna jsem se při absolvování jednotlivých druhů běhů v rámci tréninku řídila výhradně tempem a tepová frekvence pro mě byla až na druhé koleji. Při základním běhu jsem si vystačila s poznatkem, zda jsem při běhu schopná udržet běžnou konverzaci. Poté, co se mnou moje Apple Watch Series 4 definitivně ztratily trpělivost, odebraly se do věčných lovišť, a mně byly zapůjčeny hodinky Garmin Fenix 6, začala jsem se konečně zajímat i o zóny tepové frekvence. Při základním běhu bych se správně měla držet v takzvané „dvojce“, a přestože pocitově vše odpovídalo, aplikace Garmin Connect tvrdošíjně trvala na tom, že se pohybuji v zóně tři.

Když mi jeden známý řekl, že mezi snímáním tepu optickými senzory hodinek ze zápěstí a čidly hrudního pásu může být propastný rozdíl, nevěřila jsem mu. Po čase mi to ale nedalo a začala jsem pátrat mezi hrudními pásy. Z mnoha důvodů bylo jasné, že jakkoli se mi líbí pokročilé modely, které skvěle poslouží i při triatlonu, budu muset sáhnout po jednom z těch obyčejnějších. Rozhodla jsem se pro Garmin HRM Dual.

Technické specifikace

Garmin HRM Dual patří mezi ty nejlevnější a na funkce „nejchudší“ hrudní pásy. Mně šlo ale primárně o sledování tepové frekvence, tudíž pro mě byl ideální. Garmin HRM Dual nabízí připojení přes ANT+ i přes Bluetooth Low Energy, nabízí možnost měření při venkovních i vnitřních aktivitách a je kompatibilní nejen s hodinkami Garmin, ale i s řadou Bluetooth zařízení včetně některých cvičebních strojů. Jeho váha činí 54,4 g, rozsah velikosti je 64 – 132 cm, o přísun energie se stará baterie CR2032, která při běžném používání slibuje výdrž až 3,5 roku. Hrudní pás Garmin HRM Dual nabízí stupeň vodotěsnosti 1 ATM, podporu měření variability srdečního tepu a neomezený počet souběžných připojení. Disponuje odnímatelným modulem.

Balení, vzhled a nošení

K balení Garmin HRM Dual asi není příliš mnoho co dodat – je zkrátka typicky „garmiňácké“. Kromě pásu je součástí balení šroubovák na kryt baterie a dobíjecí kabel. Samotný pás má velmi jednoduchý vzhled. Připnutí modulu jde trochu ztěžka, nejednalo se ale o nic náročného. Přizpůsobení délky pásu pro mě bylo zpočátku trochu hlavolamem, po pár minutách jsem si ale s přečuhujícími popruhy poradila, a upřímně řečeno nemohu popřít, že byla chyba v nositelce a nikoliv v pásu. Samotný pás sedí na těle velmi dobře, elastický materiál je odolný, zároveň ale pohodlný a elastický. Pohodlnost je zde samozřejmě subjektivní – aby pás dobře snímal vše, co má, je zkrátka potřeba jej cítit, pro mě to ale nebylo nic nepohodlného. Pánové budou mít nošení pásu o něco pohodlnější, u dam je to vzhledem k nošení podprsenky trochu těžší. Můžete to samozřejmě zkusit bez podprsenky (přeji hodně štěstí), nebo s umístěním pásu zkrátka zkusit trochu zabojovat. Já osobně jsem navzdory doporučení v návodu schovala pás pod spodní popruh sportovní podprsenky a vše bylo bez problémů. Pro kvalitní snímání je nezbytné navlhčit snímače (já pro jistotu vlhčím i kůži), vodu mohou v tomto případě nahradit i sono gely, dostupné v lékárně nebo zdravotnických potřebách.

Vzhledem k tomu, že jsem si vybrala základní model, jsem se musela rozloučit se spárováním s aplikací Garmin Connect, tento fakt mi ale vůbec nevadil. Spárování s hodinkami bylo již napoprvé bezproblémové, po dokončení aktivity a sejmutí pásu došlo zatím ve všech případech k bezproblémovému odpárování. Další spárování bylo při příštím použití vždy automatické.

Funkce a měření

Hned po prvním běhu s pásem Garmin HRM Dual jsem se přesvědčila o tom, že rozdíl mezi měřením ze zápěstí a měřením přes pás je opravdu propastný. Všechny běhy, které jsem měla odběhat ve „dvojce“, jsem v ní najednou skutečně odběhla.Tepovou frekvenci snímal pás neustále, veškeré údaje se po dokončení tréninku bez problémů uložily. Vzhledem k tomu, že se jedná opravdu o nejzákladnější model, toho k funkcím vlastně není moc co říci. Tepovou frekvenci snímá Garmin HRM Dual bez problémů a spolehlivě. Další funkcí, kterou nabízí, je měření VST, k tomuto účelu ale celodenně používám hodinky. Jak jsem již zmínila, spárování s hodinkami bylo bezproblémové, nošení relativně pohodlné, čištění snadné, a pás navíc relativně rychle schne.

Závěrem

S hrudním pásem Garmin HRM Dual jsem nadmíru spokojená. Chtěla jsem základní pás, který mi při běhu bude spolehlivě měřít tepovou frekvenci, což tento model splnil naprosto bez výhrad. Pás se příjemně nosí, s hodinkami funguje bezchybně, a zatím mě ani jednou nezklamal. Přestože jsem i dříve věděla, že moje tepy jsou při běhu ve skutečnosti nižší, než ukazuje displej hodinek, mít přímo na očích v aplikaci důkaz je k nezaplacení. Věřím, že mi pás bude sloužit dlouho, ale časem možná vyzkouším některý z modelů, které nabízí i měření dalších metrik.

