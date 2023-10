Podporu Apple Najít dostává čím dál tím víc věcí. Přes iPhone lze sledovat už i dokladovku

Zatímco ještě před pár lety byla síť Najít zcela uzavřená a tedy využitelná jen Apple produkty, nyní jí lze využít ke sledování takřka čehokoliv, co vás jen napadne. Jejím otevřením totiž Apple strhnul lavinu příslušenství právě s podporou Najít, které je schopné využívat jeho síť a které je tedy díky tomu jen stěží ztratitelné. A jelikož lze zřejmě technologii pro podporu Najít do elektroniky dostat velmi jednoduše, množství příslušenství s podporou této technologie strmě přibývá zejména díky levným asijským výrobcům, kteří prodávají své produkty za pakatel na nejrůznějších tržnicích typu AliExpres a tak podobně. Najít tam přitom lze občas vskutku zajímavé kousky.

Zatímco nejrůznější batohy, lokalizační kartičky, popřípadě přímo klasické lokalizátory už jsou svým způsobem v Najít standardem, taková dokladovka je zatím relativně novinka. I tu však nyní začínají první asijští výrobci chrlit ve velkém a prodávat přes internetové tržnice, o čemž nám čas od času dávají i vědět do redakčného mailu. Nutno přitom říci, že se v tomto případě opravdu jedná o užitečný gadget. Dokladovka totiž takto „zvenčí“ vypadá naprosto standardně, avšak díky čipu v ní, který zajišťuje komunikaci se sítí Najít, jí lze přidat do aplikace a standardně jí přes ní sledovat stejně jako AirTag či jiné produkty s podporou Najít. Ano, chybí zde sice možnost lokálního vyhledávání, nicméně to lze vzhledem k tomu, že jí nabízí skutečně jen AirTagy díky čipu U1, prominout. Co se pak týče ceny, ta se liší výrobce od výrobce, avšak 500 Kč zpravidla nepřesahuje.