Apple AirTag vs. ostatní lokalizátory s podporou Najít: Kde je hlavní rozdíl a má cenu si připlatit?

AirTagy byly zprvu jedinými lokalizátory, které šlo přidat do nativní aplikace Najít a sledovat je přes ní na iPhonech, iPadech, Macích či Apple Watch. Kvůli obavám z možného antimonopolního chování se však Apple nakonec rozhodl aplikaci Najít a potažmo i její síť, přes kterou funguje lokalizování předmětů, i výrobcům třetích stran, čímž de facto odstartoval příliv nepřeberného množství alternativ k AirTagům. Jak se ale vlastně ty přesně liší od AirTagů?

Jedním z hlavních rozdílů mezi AirTagy a lokalizátory třetích stran s podporou Najít je bezesporu cena. Alternativy k AirTagům totiž začali vyrábět nejen renomovaní výrobci příslušenství s dlouhou tradicí, ale i spousty menších převážně asijských firmiček, které je ve velkém prodávají na AliExpresu a dalších podobných tržnicích. Vzhledem k tomu, že dostat se k technologií Najít není dle všeho vůbec složité je pak jejich funkčnost skutečně srovnatelná s lokalizátory od renomovaných výrobců. Je tu však jedno obrovské ale. Ani lokalizátory od ověřených výrobců totiž nenabízí podporu místního hledání. Ta je totiž doménou pouze AirTagů díky ultraširokopásmovým čipům U1, které jsou v nich použity. Právě ty totiž tuto funkci zajišťují a do chvíle, než je Apple uvolní výrobcům třetích stran, což se navíc pravděpodobně nikdy nestane, bude tak místní hledání exkluzivní jen a pouze pro lokalizátory Applu.

Odpověď na otázku z titulku tohoto článku točící se kolem toho, zda si má cenu za AirTagy připlatit či nikoliv, si tak musí vymyslet každý sám dle osobních preferencí. Pokud je totiž místní hledání skutečně to, co od lokalizátoru čekáte a co u AirTagu ve velkém využíváte, není ve výsledku jiná možnost než pořídit právě ten. Vystačíte-li si však jen s podporou Najít a tedy i přesností polohy na jednotky metrů, tuto službu pro vás udělají i levnější lokalizátory. V tomto případě pak už jen platí, že ty z dílny ověřených výrobců pravděpodobně nepřestanou za pár týdnů fungovat, nebudou mít problémy s připojením, budou osazeny kvalitní baterií a tak podobně. Lokalizátory prodávané na AliExpresu totiž právě těmito neduhy podle reakcí mnoha zákazníků trpí (ale trpět samozřejmě ani nemusí). Kdybychom tedy měli vše v krátkosti shrnout – hlavní rozdíl je v podpoře místního hledání, od které se odvíjí i vše ostatní.