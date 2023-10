Objevily se záhadné iPhony 15 Pro se slotem na SIM seshora. Co jsou zač?

Mysleli jste si, že vás v souvislosti s novými iPhony 15 Pro již nemůže překvapit zhola nic? Vsadíme se, že po tomto článku tomu bude jinak. Internetem totiž začaly před pár hodinami kolovat na první pohled záhadné fotky iPhonů 15 Pro, které mají sloty na fyzickou SIM kartu umístěné seshora. Standardně je přitom u řady 15 Pro slot na SIM umístěn na boku pod tlačítky pro regulaci hlasitosti. Co jsou tedy tyto iPhony zač?

Na sociálních sítích se zprvu začalo spekulovat nad tím, zda se nejedná o modely určené pro Čínu. Ty se totiž již řadu let od iPhonů pro zbytek světa liší tím, že namísto slotu pro jednu SIM disponují slotem pro dvě fyzické SIM, přičemž v nich není k dispozici eSIM. To však záhy vyloučila unboxingová videa čínských jablíčkářů, na kterých je jasně patrné, že se pozice slotu u čínských modelů nezměnila. Přesto však již vysvětlení záhadného umístění slotu pro SIM máme. iPhone zachycený na fotkách výše je totiž americká verze modifikovaná čínskými výrobci. Americké iPhony totiž už slot na fyzickou SIM nemají a spoléhají tak plně na eSIM. Ne každému nicméně toto řešení vyhovuje, čehož se chytili právě vynalézaví Číňané, kteří začali americké iPhony ve velkém skupovat, předělávat je na modely s fyzickým slotem a následně je prodávat zpět do USA s přirážkou. Vše přitom podle dostupných informací funguje přesně tak, jak má. A proč je slot na SIM umístěn seshora namísto klasického umístění na boku? Odpověď je jednoduchá. U amerických iPhonů totiž Apple přesunul paměťový čip na místo, kde dříve bývala právě SIM, kvůli čemuž pro ní muselo být nalezeno nové místo.