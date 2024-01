Yves Saint Laurent začal prodávat sponku na SIM karty za 10 000Kč

Mysleli jste si, že po obalech na AirPods, jejichž cena několikanásobně překračuje cenu AirPods, nebo po kufru na Apple Watch od Gucci už nemůže přijít módní průmysl s něčím šokujícím? Pak se neskutečně pletete. Stačí se podívat na nejnovější šperk od světoznáme značky YSL, tedy Yves Saint Laurent. Pokud by vám čistě náhodou něco připomínal, pak zapomeňte na náhodu – sám totiž nese název „SIM KEY AND RHINESTONE CHARM NECKLACE IN METAL“, což volně přeloženo znamená náhrdelník s dlouhým řetízkem a přívěškem pro otevírání šuplíku na SIM karty.

Ano, je to skutečně tak. Jedna z nejvíce ikonických módních značek začala nabízet řetízek na krk, jehož přívěšek tvoří sponka na otevírání šuplíků pro SIM kartu, kterou má doma každý, kdo si kdy pořídil iPhone. Zatímco Apple dává sponky do balení iPhone „zdarma“ a jejich cena na eBay je v desítkách centů, YSL si za svůj šperk účtuje 395€, tedy téměř 10 000Kč. K dispozici je ve zlaté a stříbrné barvě a jediná výhoda je, že pokud často potřebujete otevírat šuplík na SIM kartu, máte sponku vždy na krku.