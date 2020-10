iPhony 12 v režimu Dual SIM podporu 5G nakonec přeci jen nabídnou

Včera večer rezonovala fanouškovským světem Applu zpráva týkající se nefunkčnosti 5G připojení i případě používání režimu Dual SIM u iPhonů 12. Podobné omezení by totiž bylo pro mnohé jablíčkáře velkou nepříjemností, jelikož chtějí využívat jak rychlé 5G, tak i dvě telefonní čísla v jejich telefonu. Jak se však alespoň podle zpráv portálu MacRumors zdá, toto omezení naštěstí nebude trvalé.

Redaktorům z MacRumors se podařily získat interní dokumenty zahraničního operátora Verizon určené pro školení jeho zaměstnanců, ve kterých se uvádí doslova to, že omezení 5G v režimu Dual SIM bude některým ze softwarových updatů v průběhu letošního podzimu zrušeno a 5G tedy bez problému pojede i se dvěma aktivními SIM kartami, což je rozhodně skvělá zpráva. Do té doby nicméně platí, že pro jeho využití bude třeba mít v telefonu aktivní jen jednu SIM.

Kdy přesně by mohl update povolující 5G v režimu Dual SIM na iPhony 12 dorazit dokument sice neprozrazuje, obecně se však dá očekávat, že s ním Apple nebude chtít v žádném případě otálet a uvolní jej co nejdříve to bude možné. 5G je totiž jednou z hlavních novinek iPhonů 12 a její neúplná funkčnost samozřejmě ubírá na jejich atraktivitě, což by se mohlo negativně podepsat na prodejnosti. Nic takového si však samozřejmě nemůže Apple v dnešní nelehké době dovolit. Pokud si tedy na “dvanáctky” brousíte zuby i vy a řadíte se mezi uživatele Dual SIM, vězte, že si 5G přeci jen naplno užijete.