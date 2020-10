Pokud váš iPhone restartujete, anebo jej vypnete a po delší době zapnete, tak musíte kromě kódového zámku zadat také PIN k SIM kartě – samozřejmě pokud jej nemáte kompletně zrušený, což není optimální. PIN k SIM kartě klasicky naleznete ve smlouvě, popřípadě v papírech, které vám operátor předal či zaslal poštou. Pravdou je, že než si nový PIN k SIM kartě zapamatujete, tak to nějakou dobu trvá. Vsadím se, že se většina z vás už ocitla v situaci, kdy jste PIN prostě a jednoduše zapomněli a museli jste jej hledat. Dobrou zprávou je, že PIN k SIM kartě lze vcelku jednoduše změnit, a to přímo v iOS. Pojďme se společně podívat, jak na to.

Jak na iPhone změnit PIN SIM

V případě, že chcete změnit PIN k vaší SIM kartě, kterou máte vloženou v iPhonu, tak se nejedná o nic složitého. Skvělé na tom je, že o změnu nemusíte nějakým způsobe žádat operátora, celý proces provedete přímo v iOS následovně:

Prvně je samozřejmě nutné, abyste SIM kartu, u které chcete PIN změnit, vložili do zařízení.

Jakmile tak učiníte, tak se přesuňte do nativní aplikace Nastavení.

V rámci této aplikace rozklikněte sekci s názvem Mobilní data.

Nyní je nutné, abyste níže vyhledali kategorii s nastavením od vašeho operátora. Jedná se o několik nastavení, která se nachází pod názvem vašeho operátora, tedy například T-Mobile CZ , apod.

Zde poté klepněte na možnost PIN SIM karty (může se v závislosti na operátorovi lehce lišit).

Po otevření klepněte na kolonku Změnit PIN.

Poté už jen stačí, abyste zadali současný PIN, nakonec pak ten nový.

Výše uvedeným způsobem tedy můžete na vašem iPhonu jednoduše změnit PIN k SIM kartě. Při provádění tohoto úkonu jste si po klepnutí na kolonku PIN SIM karty mohli všimnout také přepínače u stejnojmenné možnosti. Pokud přepínač u PIN SIM karty přepnete do neaktivní polohy, tak se PIN na SIM kartě kompletně deaktivuje. To je dobré v případě, že si PIN nemůžete (či nechcete) zapamatovat, na druhou stranu ale berte v potaz bezpečnost. Teoreticky, kdybyste váš iPhone ztratili, anebo kdyby vám jej někdo ukradl, tak může SIM kartu vytáhnout, vložit si ji do svého telefonu a začít ji používat, například pro zasílání různých Premium SMS. Zároveň by PIN k SIM kartě neměl být stejný s vaším kódovým zámkem.