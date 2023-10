Apple možná skutečně pracuje na vlastním vyhledávači

Počátkem tohoto týdne se na internetu objevila zpráva, podle které by společnost Apple mohla začít vyvíjet vlastní internetový vyhledávač, a přestat tak být závislá na Googlu. Podle dostupných zpráv má Apple v současné chvíli k dispozici většinu potřebných prostředků.

Využívání vyhledávače Google je pro Apple lukrativní, protože firma platí Applu miliardy za to, že je hlavní vyhledávací možností v operačním systému iOS. Ale i když je dohoda, o níž se jedná u soudu, pro Apple výhodná, vždy existuje možnost, že se cupertinská společnost rozhodne jít vlastní cestou. Analytik Mark Gurman ze společnosti Bloomberg ve svém pravidelném newsletteru s názvem Power On uvádí, že by si Apple mohl vytvořit vlastní vyhledávač a prodejem reklamy vytvořit nezanedbatelný zdroj příjmů, který by se samozřejmě nedal srovnávat s příjmem, který Applu v současnosti plyne z podpory Googlu.

Pokud by skutečně došlo ke spuštění vlastního vyhledávače od Applu, získali by uživatelé lepší možnosti vyhledávání, které by navíc hrály ve prospěch jejich soukromí. Apple v průběhu uplynulých let pracoval pod dohledem Johna Giannandrey pracoval na vyhledávacím nástroji s kódovým označením Pegasus, ten je ale určen jen pro vyhledávání aplikací. Tomu, že cupertinská společnost chystá vlastní vyhledávač, nasvědčuje podle Gurmana více faktů včetně vylepšeného Spotlightu. Důležitým prvkem je také webový crawler Applebot, který na internetu vyhledává webové stránky podobně jako verze od společností Microsoft a Google. Na druhou stranu se ale například Eddy Cue nechal kdysi slyšet, že vyhledávání od Googlu je nejlepší, a že Apple nemá v plánu vytvářet vlastní nástroj pro vyhledávání.