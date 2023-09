Proč je Google výchozím vyhledávačem na iPhonech? Apple má jednoduché vysvětlení

Že je Google suverénně nejvyužívanějším vyhledávačem na světě není žádným tajemstvím. Ostatně, jako výchozí ho používá i Apple u jeho iPhonů, které se řadí mezi nejoblíbenější smartphony na světě, což je do jisté míry všeříkající. Americké ministerstvo spravedlnosti se však nyní rozhodlo na fungování společnosti Google posvítit ve snaze zjistit, zda si nepočíná protisoutěžně. A právě přední představitelé Applu musí v rámci tohoto soudního procesu čas od času vypovídat, což přináší poměrně zajímavá zjištění.

V minulosti prosáklo na veřejnost, že Google platí Applu za to, aby byl výchozím vyhledávačem na iPhonech nemalé peníze. Právě kvůli tomuto partnerství jsou proto nyní představitelé Applu předvolání k soudu, aby vypovídali ohledně jejich vztahu s Googlem. Na lavici svědků se nyní ocitl šéf služeb Eddy Cue, kterému byla položena otázka, proč je Google vlastně na iPhonech výchozím vyhledávačem. Odpověď na ní přitom celkem pobaví. Cue totiž řekl: „Protože jsme si vždycky mysleli, že je Google nejlepší. Vždy vybíráme to nejlepší a následně umožňujeme uživatelům tuto volbu změnit.“ Jak se tedy zdá, žádné složitosti za výběrem výchozího vyhledávače (kromě peněz) Apple nehledal.

V Cuově výpovědi dále zaznělo, že Apple sice opravdu dbá na zásady ochrany soukromí uživatelů více než Google, nicméně vzhledem k tomu, že Google na iPhonech umožňuje vyhledávat bez přihlášení a zároveň vše probíhá v Safari, které je z hlediska bezpečnosti plně pod kontrolou Applu, jsou uživatelé naprosto chráněni. Na otázku, proč Apple neumožňuje změnit výchozí vyhledávač hned při prvotním nastavení iPhonu, pak odpověděl, že jde společnosti o to, aby si uživatelé mohli své iPhony nastavit tak rychle, jak to jen jde a že změnit výchozí vyhledávat pak mohou jednoduše poté, co již mají telefon zprovozněný. Minimálně ze slov Cua se tedy zdá, že je pro Apple i nadále zákazník na prvním místě.