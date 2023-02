Google vyvíjí (r)evoluční webový prohlížeč, Apple jej však na iPhony (zatím) nepustí

Přijde vám, že každičký webový prohlížeč dostupný na iPhone – tedy jinými slovy stažitelný přes App Store – funguje ve své podstatě stejně jako nativní Safari a jediný větší rozdíl je tedy v jeho designu? Pak pro vás máme možná lehce překvapivou zprávu – přesně takto to totiž v současnosti skutečně je a být i má. Veškeré internetové prohlížeče pro iOS totiž musí být založené na Apple WebKitu, což jim právě shodnou elementární funkčnost zaručuje. V posledních měsících se nicméně čím dál tím víc nahlas hovoří o tom, že kvůli tlaku ze strany zákonodárců bude muset Apple toto pravidlo přehodnotit. A právě u toho chce být i Google.

Podle dostupných informací v současnosti vývojáři v Googlu intenzivně pracují na zbrusu novém webovém prohlížeči určeném pro iOS, který neběží na Apple WebKitu, ale na vlastním řešení ve formě engine Blink. Ten by měl zajišťovat jiný styl vyhledávání i chodu celého prohlížeče a de facto tedy přinést zcela jiný zážitek z brouzdání po internetu přes iPhone než tomu je nyní u prohlížečů založených na WebKitu. Jedním dechem je nicméně třeba dodat, že i samotný Google si je vědom toho, že kdyby se tento prohlížeč pokusil v současnosti vložit do App Storu, Apple mu aplikaci neschválí právě kvůli jinému enginu. Z jeho strany se tedy jedná spíš o jakousi přípravu na budoucnost, která by otevření systému iOS do mnoha směrů přeci jen měla přinést – tedy alespoň podle celé řady zákonodárců po celém světě. Kdy se tak stane je nicméně v tuto chvíli otázkou a proto visí velký otazník i nad samotným zveřejněním nového projektu Googlu.