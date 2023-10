Apple chce živě vysílat Formule 1!

Nejdřív baseball, pak fotbal a nyní možná formule. Tak přesně takto by se dalo v rychlosti shrnout počínání Applu na poli sportovních živých přenosů na jeho platformě Apple TV. Po amerických soutěžích MLB a MLS si totiž má kalifornský gigant podle nových informací brousit zuby na globální vysílací práva Formulí 1. A co víc, aby je získal, hodlá FIA, která F1 pořádá, předložit monstrózní nabídku.

Zdroje portálu Business F1 tvrdí konkrétně to, že zatímco nyní jsou vysílací práva na Formule 1 prodávána dohromady zhruba za 1 miliardu dolarů ročně, aby je Apple získal výhradně pro sebe a mohl s nimi dále nakládat dle svých potřeb, chystá nabídku v hodnotě zhruba 2 miliard dolarů ročně. Jedním dechem je nicméně třeba dodat, že tato částka by se měla Applu bez větších potíží vrátit na předplatném. Údajně totiž počítá s tím, že by vedle předplatných Apple TV+ a MLS Season Pass vytvořil další verzi předplatného ve formě Formule 1 Season Pass, který by divákům umožňoval sledovat právě závody královny automobilového sportu. Toto předplatné by se pak dalo samozřejmě pořídit i za zvýhodněnou cenu v balíčku s Apple TV+, potažmo možná i v balíčku s MLS Season Pass. Že je tato forma prodeje streamů sportovních přenosů skvělou možností se přitom Apple v posledních měsících přesvědčuje na vlastní kůži díky obří oblibě MLS Season Passu díky přestupu Lionela Messiho z francouzského PSG do Interu Miami.

Přestože zní možnost sledovat závody F1 přes předplatné Applu lákavě, zatím nemá smysl nad tímto plánem příliš jásat. To proto, že FIA má vysílací práva ve světě rozprodána na dlouhé roky dopředu – konkrétně zhruba do roku 2029. Pokud se tedy Applu práva získat přeci jen podaří, s vysíláním závodů začne až za několik let a je otázkou, kam se do té doby celkové trendy ve vysílání sportovních událostí a technologií vyvinou.