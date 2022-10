Tim Cook si o víkendu nenechal ujít formule 1 v USA. Moc ho to však nebavilo

Nenechali jste si o víkendu ujít Velkou cenu USA vozů formule 1? Pak jste měli podobný víkendový program jako šéf Applu Tim Cook, tedy alespoň podle instagramového účtu závodníka Lewise Hamlitona. Ten na něm zveřejnil hned několik snímků z víkendu, které zachycují právě Tima Cooka sledujícího zřejmě závod ze zázemí stáje Mercedes, přičemž právě tato volba stáje je do jisté míry tím nezajímavějším, co si lze z tohoto instagramového příspěvku odnést. Je totiž klidně možné, že právě těmito fotkami poodhalil Hamilton dosud neoznámenou spolupráci Applu s Mercedesem, ať už se bavíme o jakémkoliv poli. V úvahu připadá například to, že na vozech Mercedes bude jakožto na prvních spuštěna nová verze CarPlay s daleko hlubší integrací do systémů vozů, ale třeba i to, že Apple s Mercedesem spolupracuje na vývoji Apple Car, ať už se pod tímto označením skrývá cokoliv. Samozřejmě se ale o nic z toho jednat nemusí a Cook mohl prostě jen využít pozvání, které mu Mercedes na závod poslal.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Lewis Hamilton (@lewishamilton)

[Aktualizace]: Šéfovi Applu bylo vedením závodu dokonce umožněno odmávání konce závodu, byť zrovna nadšeně se u toho netvářil, což si můžete prohlédnout v galerii níže.

Závodu se zúčastnil kromě něj i další přední manažer Applu Edy Cue, který se stará v současnosti o obsah pro Apple TV+. Přesně kvůli tomu se začaly na sociálních sítích objevovat názory o tom, že se ze strany Applu jedná o propagaci nového snímku pro Apple TV+ ze světa F1, který se má točit kolem Lewise Hamiltona.