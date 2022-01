Recenze Ferrari, které můžete řídit přes iPhone a koupíte jej na každé Shellce

Sbírání různých nálepek nebo bodů se na českých a slovenských benzínkách stalo již takovým evergreenem. I když se to někomu může zdát jako laciný marketing, benzín stejně musím natankovat, a tak si rád alespoň čas od času vezmu nějaký ten dárek. I když standardně tankuji na jiné značce benzínky, tentokrát mě zlákal Shell na své modely Ferrari. Abyste si modýlek mohli koupit, musíte nasbírat 5 známek, které získáváte za tankování, umytí vozu nebo koupi vody do ostřikovače. Poté je cena modelu buď 299 Kč v případě, že máte bonusovou kartu nebo 349 Kč, pokud nejste členem Bonus klubu. Jestli se vám nechce sbírat nálepky, můžete si model koupit i tak, ovšem za poměrně nereálnou částku, na kterou si Shell autíčka cení, a to jsou jen těžko uvěřitelné dva tisíce korun. Pokud však nasbíráte známky a dáte tři stovky, pak získáte model, který nejen že vypadá opravdu velmi dobře, ale můžete jej ovládat ze svého iPhonu nebo Androidu!

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

První, co každého milovníka modelů zajímá, je fakt, jak je model samotný zpracovaný a zde musím uznat, že vzhledem k faktu, že se jedná o model na dálkové ovládání, navíc z benzínky, je zpracování až neuvěřitelně kvalitní. Modely jsou v měřítku 1:41, což je velmi netradiční měřítko. Jsou tak o něco málo větší než modely v měřítku 1:43, které zná každý z nás a vyrábí je snad každý výrobce modelů. Zpracování detailů je na velmi dobré úrovni, a i když nebudete s autíčkem zrovna jezdit, určitě vám bude dělat radost ať už ve vitrínce nebo na stole. Sám mám pár dnes již téměř desítek modelů 1:18 často v cenách přesahující tisíc euro, a i tak musím říct, že se mi ty, které nabízí Shell opravdu líbí a poměr mezi detaily a cenou je zde naprosto v pořádku. Samotná autíčka vyrábí exkluzivně pro Shell Burago a nasbírat můžete celkem čtyři modely.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Konkrétně se jedná o 488 GTE AF CORSE a protože 488 GTB miluju, jeho závodní speciál, se kterým jezdí například Pepa Král bylo něčím, po čem jsem sáhl jako první. Dále je k dispozici žlutá varianta 488 CHALLENGE EVO. Pokud máte rádi opravdové specialitky, pak si můžete pořídit model FFX-K Evo a na rozdíl od majitelů skutečných vozů, kteří vzhledem k tomu, že se již řadu let jedná o experimentální vývojový model, musí nechat svůj vůz zaparkovaný v Maranellu, vy ten svůj budete mít doma. Nechybí ani formule z posledního ročníku F1 2020 a to konkrétně F1 SF1000 v barvách, ve kterých jsme ji měli možnost vidět v okruhu v Toskánsku, kde Ferrari netradičně zvolilo odstín rosso corsa, oproti své matné červené, kterou používají vozy F1 tradičně.

V balení každého autíčka najdete nabíjecí micro-usb kabel, řadu instrukcí a také QR kód pro stažení aplikace a samotné autíčko. To stačí nabít, zapnout a připojit přes aplikaci k vašemu telefonu. Díky tomu, že přidáte autíčko do aplikace, objeví se ve vaší virtuální garáži, kde si o něm jednak můžete přečíst vše, co vás zajímá, ale můžete s ním také závodit po virtuálních okruzích. Zde musím smeknout klobouk před autory aplikace, kteří udělali v rámci její součásti hru, za kterou by se nemuseli stydět ani ti nejvěhlasnější vývojáři z celého světa. V perfektní grafice se můžete s vozem, jehož model vlastníte, prohánět po desítkách skutečných okruhů a zajíždět lepší a lepší časy. Samozřejmě nechybí ani online žebříček nejlepších jezdců. Už jen samotná hra je opravdu velmi dobrá a rozhodně stojí za vyzkoušení. V ní však můžete jezdit jen s modelem, který skutečně vlastníte a přidáte si jej díky spárování přes Bluetooth do vaší garáže.

Samotná autíčka umí to, co každý správný model. Umí jezdit dopředu, dozadu a samozřejmě také natáčet kola a to postupně, abyste mohli sami určit, jak moc chcete zatáčet. V tomto směru se tedy skutečně jedná o plnohodnotný modýlek, který umí vše, co od autíčka očekáváte. Kromě toho umí všechny modely s výjimkou F1 rozsvítit a zhasnout světla, aktivovat turbo mód, při kterém jedou opravdu vysokou rychlostí a je těžší je ovládat, anebo také zapnout takzvaný 360stupňový mód, kdy autíčko samo krouží poměrně vysokou rychlostí dokola. Vše ovládáte pomocí aplikace, ve které řídíte jak plyn, tak zatáčení a můžete jak jsem již zmínil aktivovat například světla, turbo nebo speciální režim pro jízdu dokola. V rámci aplikace sloužící pro ovládání vozu nechybí dokonce ani legendární Manettino. Tím máte možnost přepnout mezi různými způsoby ovládání, přičemž máte k dispozici hned čtyři možnosti včetně ovládání pomocí akcelometru v telefonu. Pokud by se vám stalo, že po nějakém nárazu dojde k rozhození geometrie a reakce na ovládání bude jiná, než má být, má každý model na spodní straně kromě zapínacího tlačítka a skrytého nabíjecího portu také nastavení geometrie, pomocí kterého dáte vše do pořádku za pár vteřin.

Osobně až žasnu nad tím, že věci, které byly ještě před pár lety doslova nemyslitelné a když už se takový model prodával, stál skutečně tisíce korun, jsou dnes něčím, co si můžete koupit na benzínce. Modely jsou opravdu velmi dobře zpracované, rychle se připojují k telefonu, ovládání je jednoduché a kupodivu vás i skutečně poslouchají, i když musíte myslet na to, že přes to, jak jsou malé, jsou bleskově rychlé a na to, abyste si je užili naplno, je vezměte do většího prostoru, ideálně například do garáže. Pokud tedy máte doma pár známek ze Shellky anebo se chystáte natankovat, pak je to rozhodně zajímavá možnost, jak si při současných astronomických cenách za benzín udělat alespoň nějakou radost, když už uvidíte účet za plnou nádrž.