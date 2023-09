Software je nový hardware

Dávno za námi je doba, kdy nový hardware přinášel nové možnosti. Pamatujete si na dobu, kdy Apple rok co rok přišel s nějakou novinkou v iPhone a tak zatímco jeden rok jsme mohli hrát zábavné hry díky digitálnímu kompasu, o rok později to byl zcela nový level zábavy díky digitálnímu gyroskopu. Další rok jsme mohli sledovat extrémně jemné rozlišení displeje. Zkrátka byla doba, kdy jsme s každým novým telefon získali nové možnosti, které nabízel. V posledních letech nám však nové možnosti odemyká software, nikoli hardware. Nové možnosti a nové funkce získáváme aktualizacemi iOS, macOS, iPadOS, watchOS a tak dále.

Apple naštěstí nijak významně neomezuje majitele starších telefonů a dalších produktů a tak si nejnovější iOS užijí i ti, kteří mají dnes již pět let starý iPhone Xs. Když navíc Apple letos přinesl zcela zásadní novinku pro majitele iPhone 14 Pro a to focení do JPEG v 48 Mpx pomocí softwarové aktualizace, jsme si jistý, že tím potěšil mnoho majitelů těchto telefonů. Mnohem důležitější než mít nejnovější hardware je mít nejnovější software. Doba se zkrátka změnila a pro lidi, kteří nepotřebují stůj co stůj rok co rok nejnovější iPhone, iPad nebo Apple Watch je to skvělá zpráva.

Najednou vám toho totiž mnohem víc přinese aktualizace operačního systému, která je dostupná zcela zdarma, než aktualizace samotného hardware, za kterou musíte zaplatit. Zvykejme si tedy na to, že ty nejdůležitější změny se již nemusí odehrávat pouze na poli hardware, ale i na poli software, kdy stačí, Aby Apple vydal aktualizaci svých operačních systémů, což mnohdy vede k mnohem zásadnějším změnám a novinkám, než aktualizace samotného hardware.