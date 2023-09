Apple naučil iPhone 14 Pro fotit v 48 MP do JPEG Max!

Jedna z nejlepších novinek iPhone 15 Pro během noci nečekaně dorazila také na loňské modely, tedy na iPhone 14 Pro a iPhone 14 Pro Max. Apple během noci vydal finální verzi iOS 17, ve které se majitelé loňsky Pro modelů dočkali velmi příjemného překvapení. Oba loňské modely totiž zvládaly doposud fotit v 48 MP pouze do ProRaw formátu, tedy do formátu, který nepodléhá žádnému vylepšení ze strany telefonu, jako je například HDR a podobně. Velmi jednoduše tak lze řícit, že fotografie ve 48 MB sice bylo možné fotit, ovšem pokud jste je následně nechtěli editovat v postprodukci, byl výsledek kromě rozlišení méně líbivý, než u běžných fotografií.

Obecně se předpokládalo, že iPhone 15 Pro a iPhone 15 Pro Max umí fotit do JPEG v 48MP díky svému výkonnému čipu, ovšem Apple během noci tuto možnost přidal také do iPhone 14 Pro a iPhone 14 Pro Max. Abyste mohli využít 48 MP fotoaparát pro focení do JPEG Max, je nutné mít poslední beta verzi iOS 17, jenž vyšla během uplynulé noci. Následně v nastaveních přejděte do fotoaparátu a následně do volby Formáty. V ní poté v sekci Fotografování zvolte výchozí profesionální formát a zde zvolte možnost JPEG Max. Fotografie vyfocené do tohoto formátu mají v 48 Mpx okolo 10 MB, přičemž podléhají všem filtrům a úpravám, jako klasické fotografie a to včetně HDR. Pokud chcete fotit do RAW, stačí zvolit ProRAW Max. Přepínat mezi focením 12 Mpx a 48 Mpx je pak možné přímo v aplikaci fotoaparát, kde zkrátka jen povolíte ikonu JPEG Max, respektive ProRaw pokud zvolíte tento formát.

Je skvělé, že Apple přidal tuto novinku do iPhone 14 Pro a iPhone 14 Pro Max, ovšem díky tomu, se v podstatě ještě zmenšil rozdíl mezi těmito telefony a nejnovějším iPhone 15 Pro a iPhone 15 Pro Max. Od Applu ovšem za toto gesto rozhodně patří palec nahoru, protože by pro něj nebyl problém funkci nepřidávat a hrát to na to, že pro focení do JPEG Max je nutný výkonnější čip, než ten, který má iPhone 14 Pro.