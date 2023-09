35+ hlavních novinek z iOS 17, které rozhodně stojí za vyzkoušení

Nativní aplikace

Rozpoznávání ve Fotkách – V aplikaci Fotky můžete domácím zvířatům i lidem přiřadit jména.

Sledování duševního zdraví v aplikaci Zdraví v iPhonu – Můžete zaznamenávat své celkové pocity za celý den nebo momentální změny. Můžete si zapsat, zda se cítíte pozitivně nebo negativně a co na vás má největší vliv. Svůj záznam můžete také porovnat s dalšími údaji, jako je množství pohybu, čas strávený venku a kvalita spánku, a najít tak určitou souvislost.

Přepnutí seznamu Připomínky na seznam Potraviny – Nativní Připomínky jsou nyní přizpůsobeny tak, aby se z nich stal skvělý seznam potravin. V libovolném seznamu klepněte na ⋯, klepněte na Zobrazit informace o seznamu a nastavte Typ seznamu na Potraviny. Tím se položky automaticky roztřídí do běžných kategorií, jako je například Maso, Pečivo, Mražené potraviny, Domácí potřeby, Péče o zvířata atd.

Vodováha ve Fotoaparátu – Pokud spustíte Fotoaparát a držíte telefon mírně mimo úhel, zobrazí se vodováha. Když držíte telefon dokonale vodorovně, změní se na žlutou.

Sdílení AirTagů – V aplikaci Find My můžete sdílet AirTag s někým dalším z rodiny a ušetřit ho neustálých upozornění, že může být sledován. V části Předměty klepněte na příslušný AirTag a klepnutím na Sdílet Airtag odešlete pozvánku.

Nabíjení elektromobilů v Apple Maps – Nativní Mapy nyní nabízí přehled nabíjecích stanic pro elektromobily.

Offline mapy – v nativních Mapách mají uživatelé nově také možnost stáhnout vybranou oblast mapy a prohlédnout si ji offline. Pokud máte poruchové připojení k internetu a nacházíte se v neznámé oblasti, například při kempování nebo pěší turistice, může vám to předem doslova zachránit život.

Společné přehrávání – Při přehrávání aplikace Hudba v autě nebo na večírku si nemusíte předávat odemčený telefon nebo párovat cizí telefon s Bluetooth. Stačí stisknout tlačítko SharePlay a ostatní lidé budou moci přidat hudbu do fronty – i když nemají předplatné Apple Music.

Nové způsoby formátování v Poznámkách – V Poznámkách jsou nové možnosti formátování blokových uvozovek a řádků kódu.

Inline URL v Mailu – V aplikaci Mail můžete přidávat inline adresy URL. Stačí vybrat text a klepnout na Přidat odkaz.

Profily v Safari – V Safari můžete skupině karet přiřadit profily. Přidělením vlastního profilu skupině karet, například Škola nebo Práce, je od sebe čistě oddělíte. Tímto způsobem se například můžete přihlásit ke všem účtům Google relevantním pro každou skupinu, aniž byste se museli mezi všemi přepínat.

Uzamčení anonymních karet v Safari – V Safari jsou nyní karty pro soukromé prohlížení chráněny pomocí Face ID.

Včerejší počasí – V aplikaci Počasí se můžete podívat, jaká byla včera teplota a další povětrnostní podmínky. Klepnutím na libovolný údaj zobrazíte nadcházející týden na časové ose; přejetím doprava zobrazíte včerejší údaje.

Fáze Měsíce v Počasí – V Počasí je také nová sekce, která zobrazuje aktuální fázi Měsíce a nadcházející fáze v kalendáři.